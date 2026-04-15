Enhetschef till ledningssystem
Försvarets Materielverk (FMV) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk (FMV) i Stockholm
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du en trygg ledare med erfarenhet från komplex verksamhet? Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en spännande tid med tillväxt där vi till verksamhetsområdet ledningssystem söker en ny enhetschef som vill vara med på en historisk resa där vi tillsammans arbetar för ett tryggare Sverige!
På FMV utvecklar och levererar vi materiel, tjänster och teknik till Försvarsmakten - för att stärka försvaret idag, imorgon och långt framåt. Vi befinner oss i en tid av tillväxt och vi söker nu en chef till enheten luftvärn. Enheten tillhör avdelningen mark som har ett fokus på att med modern teknik digitalisera armén med moderna och säkra kommunikationslösningar för att Försvarsmakten på bästa sätt ska kunna leda sina förband. Enheten analyserar och anskaffar sambands- och informationssystem till luftvärnet samt anskaffar och integrerar tekniska system till UAV/drönare. Enheten består idag av ca 12 medarbetare.
Som enhetschef är du första linjens chef med ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Vidare har du ett övergripande ansvar för leveranser inom enhetens uppdrag samt för att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet uppnås. Ditt arbete sker i nära samarbete med övriga delar av verksamhetsområde ledningssystem, FMV och Försvarsmakten och en del av arbetet är att upprätthålla och utveckla det goda samarbetet. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund och du är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Om dig
Vi söker dig som har chefserfarenhet eller erfarenhet från arbetsledande roll, exempelvis projektledare, för kvalificerad verksamhet. Vi ser att du har erfarenhet från en komplex verksamhet som krävt omfattande samordning, planering och genomförande samt uppföljning av projekt, produktion och ekonomi. Du som söker har akademisk utbildning alternativt motsvarande utbildning/kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Vi ser positivt på kunskap inom teknikområdet eller annan relevant branscherfarenhet samt om du har erfarenhet från och kunskap om Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet och samspelet mellan myndigheterna. Likaså är det meriterande med erfarenhet från annan statlig myndighet samt av offentlig upphandling. Slutligen är det en fördel om du har kunskap om projektlednings- och beredningsarbete.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
Tjänsten är placerad i Stockholm. I tjänsten kan resor ingå, såväl inom som utanför Sverige.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med rätt teknik och kunskap så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Från idé till verklighet.
FMV:s verksamhetsområde ledningssystem ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten, till exempel mobila kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-04-29.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. FMV tillämpar provanställning.
Våra fackliga företrädare är är OFR/S Pia Edström, Saco-S Kari Lehto och Seko Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Thunström på mailto:therese.thunstrom@jeffersonwells.se
alt. 0730-62 33 72.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), https://www.fmv.se/jobb--karriar/lediga-jobb/enhetschef-till-ledningssystem/
Valhallavägen 136 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9856368