Enhetschef till kostenheten
2025-12-12
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Är du en engagerad, kompetent och drivande ledare som vill arbeta för en god livsmiljö och ge bra service för kommuninvånarna i Lilla Edet? Vi söker en enhetschef som ska leda våra kunniga och engagerade medarbetare samt driva verksamheten framåt med fokus på att utveckla effektivitet, samarbete och kommunikation.
Sektor samhälle har en central roll i att skapa en attraktiv och hållbar kommun där människor trivs att bo, leva och verka. Som enhetschef på kostenheten är du direkt underställd sektorchef och ingår i sektorns ledningsgrupp. Kostenheten är en av verksamheterna i sektorn, och är en enhet med delat chefskap.
Tillsammans med den andra enhetschefen på kostenheten leder du 43 medarbetare som är fördelade på 16 kök, både tillagnings- och mottagningskök. Köken är geografiskt fördelade över hela kommunen.
Vill du bli en del av Lilla Edets kommun och bidra till att skapa fantastiska måltidsupplevelser och arbetsglädje?Dina arbetsuppgifter
I din roll som enhetschef för kost bär du aktivt en inspirerande roll i kommunen som helhet och tillsammans med dina medarbetare arbetar ni proaktivt och strategiskt samtidigt som ni dagligen levererar en högklassig service och goda måltidsupplevelser.
Uppdraget är varierande med hög potential för utveckling. Du arbetar i samverkan med övriga sektorer där måltiden är en viktig del i verksamheten. Tillsammans med medarbetarna arbetar du med verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet, samt verkar för en god arbetsmiljö.
Du har personal, budget, verksamhet och arbetsmiljöansvar med tillhörande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer medverka i kommungemensamma projekt och livsmedelsupphandlingar där du representerar kostenheten.
Då verksamheten är personal- och händelsestyrd trivs du med att ha många arbetsuppgifter igång samtidigt och har förmågan att hålla en struktur utifrån fattade beslut för att prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För att lyckas i uppdraget krävs det att du är service- och samarbetsinriktad och har lätt för att behålla och skapa nya kontakter.Kvalifikationer
För att passa i rollen förväntas du:
• ha en relevant högskole- eller universitetsutbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• ansvara för måluppfyllelse, personal, arbetsmiljö, ekonomi samt kvalitets- och utvecklingsarbete
• leda genom tillitsbaserat och utvecklande ledarskap
• ha god förmåga att fatta beslut
• vara kommunikativ i tal och skrift
Kunskap och erfarenhet av processorienterat arbetssätt och projektstyrning är meriterande. Även praktisk erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande. Du ska ha en strategisk ledningsförmåga och operativ förståelse samt förmåga att skifta mellan båda perspektiven för att nå framgång i rollen.
Som person är ska du vara handlingskraftig och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Ditt ledarskap är tydligt och du har förmåga att skapa goda relationer och engagerade medarbetare. Du är lösningsfokuserad och har ett positivt förhållningssätt som du kan förmedla till kollegor och medarbetare. Genom ditt inkluderande och tillitsbaserande ledarskap bidrar du till stort engagemang för förändring och utveckling hos dina medarbetare. I förändringsarbete kombinerar du driv och tålamod för att skapa energi och engagemang i verksamheten.
Som person är du trygg, stabil, prestigelös och har god självkännedom. Du ska ha lätt för att ta initiativ till nya aktiviteter för att nå uppsatta mål.Anställningsvillkor
B-körkort krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
