Enhetschef till Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2025-12-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyresgästföreningen i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
, Kungsör
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för hyresgäster i Sverige? Är du en engagerad och resultatinriktad ledare som vill driva utveckling i en av landets största folkrörelser? Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle söker en enhetschef som vill leda och utveckla vårt arbete för att stärka hyresgästernas inflytande och skapa fler engagerade medlemmar.Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Vi är en demokratisk medlemsorganisation, med över en halv miljon hushåll som medlemmar. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.
Vi ska bli fler! Vårt mål är att år 2029 ska mer än 50 procent av Sveriges hyresgäster vara medlemmar hos oss och vi ska fördubbla antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer. Vi strävar ständigt efter att finna nya arbetsformer och metoder för engagemang. Vi möter hyresgäster och medlemmar på deras villkor.
Ledarskap inom Hyresgästföreningen
Som ledare inom Hyresgästföreningen skapar du tydlighet och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare.
Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra, involvera samt tillvarata goda idéer. Du är en förebild och en god ambassadör för Hyresgästföreningen.
Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund och de krav och förväntningar som vi ställer på dig som chef och ledare inom Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen arbetar efter ledarmodellen Utvecklande Ledarskap (UL).
Ditt uppdrag
Du är med och driver förändringsarbetet mot Hyresgästföreningens mål att öka antal medlemmar och förtroendevalda. Du är en viktig del i vårt arbete med att utöka samverkan med våra förtroendevalda. Som ledare i förändringsarbetet skapar du förtroende genom medskapande, kommunikation och tydlighet. Du leder genom att motivera medarbetarna att våga testa nya vägar framåt. I rollen ingår ett operativt opinions- och kommunikationsuppdrag för att synliggöra Hyresgästföreningens verksamhet. Du ansvarar för att utöka nätverk och samarbeten med andra organisationer.
Enhetschefen i Västerås är en av sju enhetschefer i regionerna Aros-Gävle och Mitt. I rollen ingår ett direkt arbetsledaransvar för medarbetare som arbetar som folkrörelseutvecklare, förhandlare, jurist, ärendehandläggare och administratörer. Därutöver ett samordningsansvar för kommunikatörer och medlemsrekryterare placerade på kontoret. Du ansvarar för resultat, ledning, planering, uppföljning och den dagliga driften av verksamheten. Du ingår i regionerna Aros-Gävles och Mitts ledningsgrupp och rapporterar till regionchefen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Profil
• Du är en ledare med utvecklingsdriv
• Du är en god organisatör, strukturerad, har förmåga att prioritera, sätta mål, följa upp och ge återkoppling
• Du har erfarenhet från ideell sektor och/eller ideellt engagemang och besitter ett genuint samhällsintresse
• En god kommunikatör både internt och externt och besitter en mycket god samarbetsförmåga
• Tydlig med förmåga att lyssna in och känna av människor
• Du delar Hyresgästföreningens värdegrund
• Du har chefserfarenhet
• Högskoleexamen inom relevant område eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med oreglerad arbetstid och visst kvällsarbete kan förekomma. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Arbetsplatsen är belägen på Norra Källgatan 17 i Västerås. I tjänsten ingår en del resor. Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Vi strävar efter mångfald och välkomnar sökande oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta regionchef Johan Pelling, 070-975 90 19.
Facklig kontaktperson, SACO Titti Persson, 010- 459 13 64 och Handels, Gits Stigsdotter-Nyström, 010-459 13 42. Så ansöker du
Ansökan görs via vår e-rekrytering, som du når via annonsen under lediga jobb på vår hemsida www.hyresgastforeningen.se
senast den 15 januari 2025.
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre?
Följ oss på LinkedIn.
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Mitt består av 52 kommuner i fyra län, Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna. I regionen har vi ca 64 000 medlemmar, ca 1200 förtroendevalda och ca 100 anställda. Regionen samordnar de interna resurser som behövs för att skapa ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap för hyresgästerna. Hos våra medarbetare värdesätter vi en demokratisk värdegrund och tidigare erfarenhet av arbete i ideell organisation. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9654029