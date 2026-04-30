Enhetschef till HR-avdelningen
2026-04-30
Ref: 20261063
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete inom grundskoleförvaltningen? HR-avdelningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi bygger ett starkt team och utvecklar ett strategiskt, hållbart och verksamhetsnära HR-stöd.
Nu söker vi en engagerad enhetschef till vår nyinrättade administrativa enhet.
HR-avdelningen kommer bestå av tre enheter som arbetar med HR-stöd, kompetensförsörjning och rekrytering och nu också HR-administration. Vi är 35 kompetenta kollegor med olika specialistkunskaper som i nära samarbete ger professionellt stöd och goda förutsättningar för förvaltningens chefer. Vi trivs på jobbet eftersom vi har mycket frihet och möjligheter att utvecklas i vårt arbete. Våra chefer har hög tilltro till sina medarbetare men också höga förväntningar på att vi bidrar till avdelningens utveckling. Om kul på jobbet innebär ett ständigt lärande kan vår HR-avdelning vara en plats för dig. Oavsett roll är vårt viktigaste uppdrag att arbeta för varje elevs bästa skola.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på den administrativa enheten kommer du vara närmsta chef för 20 HR-administratörer där personal-, budget-, verksamhet-, och arbetsmiljöansvar ingår. Det är ditt uppdrag att tillsammans med dina medarbetare ansvara för all administration kopplat till HR-frågor på förvaltningen.
Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat att:
Utveckla förvaltningens hantering utav vikarier och timavlönade
Inleda samarbete med andra förvaltningars HR-administrativa funktioner
Vid behov svara på nämnds remisser
Ge vägledning och stöd till förvaltningens chefer i systemen Personec, Medvind och Vikariebanken
Utöva ett operativt tillitsbaserat ledarskap över dina medarbetare
Utöver ovanstående ansvarsområden blir du en del av HR-avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med HR-chef och övriga enhetschefer bidrar till att skapa en gemensam riktning och ett proaktivt, verksamhetsnära chefsstöd i förvaltningen.
Eftersom den administrativa enheten är nyinrättad får du en unik möjlighet att vara med och bygga upp verksamheten från grunden. Tillsammans med dina medarbetare formar du enhetens organisation, utvecklar effektiva rutiner och etablerar arbetssätt som skapar långsiktigt värde för hela förvaltningenKvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
En kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom HR, personal-, eller beteendevetenskap
Minst tre års chefserfarenhet där personal-, budget-, arbetsmiljö-, och verksamhetsansvar ingått
Flerårig praktisk arbetslivserfarenhet utav HR-administration
Minst två års praktisk erfarenhet av att arbeta i personalsystemet Personec eller ett likvärdigt system
Erfarenhet utav förändringsarbete
Erfarenhet utav samverkan mellan olika aktörer
Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Goda kunskaper i Office-paketet
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning inom ledarskap
Erfarenhet av att arbeta i en nystartad verksamhet
Erfarenhet utav brett HR-arbete i offentlig verksamhet
Vidare söker vi dig som är trygg i ditt ledarskap, där du coachar och inspirerar medarbetare samt verkar för en öppen, kreativ och trygg arbetsmiljö. Genom ditt tillitsbaserade ledarskap får du medarbetare att trivas, växa och utvecklas, i en verksamhet med hög grad av självständighet.
Du står för en positiv arbetsplatskultur och gör ditt bästa för att skapa en miljö där medarbetarna har möjlighet att utvecklas och växa. För att lyckas i rollen har du ett strukturerat arbetssätt och en uttalad drivkraft att utveckla.
Du har en förmåga att höja blicken och arbeta med helhetssyn över kontinuerlig uppföljning och långsiktighet gällande mål- och resultat för enheten. Du ser möjligheter till tvärfunktionellt samarbete, och kommer med idéer och lösningar där det finns utvecklingspotential i HR-organisationen.
Genom din förmåga att framgångsrikt utveckla relationer på många plan skapar du givande kontaktnätverk inom och utanför den egna organisationen, som bidrar till utveckling av goda arbetssätt. På så vis skapar du också goda relationer till arbetstagarorganisationer.
Låter detta som ett intressant uppdrag för dig? Då är du välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
HR-chef
HR-chef
Annika Andersson Annika.S.Andersson@malmo.se 0735-13 31 45
