Enhetschef till hemtjänst i Göteborg
2026-02-01
Enhetschef / Verksamhetsansvarig till nystartad hemtjänst i Göteborg
Vi startar ett nytt hemtjänstföretag i Göteborg och söker nu en erfaren och driven enhetschef/verksamhetsansvarig som vill vara med från början och bygga upp verksamheten tillsammans med oss.
Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, struktur och att skapa något långsiktigt - inte för dig som vill kliva in i en färdig organisation.
OM ROLLEN
Som enhetschef och verksamhetsansvarig får du ett helhetsansvar för verksamheten i uppstartsfasen. Ägarna finns med som stöd i bakgrunden, men det operativa ansvaret ligger i stor utsträckning på dig.
Du kommer bland annat att:
Bygga upp och leda hemtjänstverksamheten från grunden
Ansvara för verksamhets-, personal- och ekonomifrågor
Ansvara för schemaläggning, arbetsmiljö och daglig drift
Säkerställa kvalitet, dokumentation och efterlevnad av gällande lagar och riktlinjer (SoL, LSS m.fl.)
Vara delaktig i rekrytering av omsorgspersonal
Ha kontakt med kunder, anhöriga och kommunen
Arbeta aktivt med att etablera och utveckla kundbasen
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är initialt på deltid under uppbyggnadsfasen, med tydlig ambition att övergå till heltid i takt med att verksamheten växer.
KVALIFIKATIONER

Utbildningsbakgrund
Socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning
Med likvärdig utbildning avses högskoleutbildning med vård-, omsorgs- eller beteendevetenskaplig inriktning
Utbildningen ska innehålla, eller ha kompletterats med, minst 15 högskolepoäng inom social juridik eller social omsorg
Språk
Kunskaper i svenska motsvarande lägst gymnasienivå eller Svenska som andraspråk 3, i tal och skrift
Chefserfarenhet
Minst 24 månaders chefserfarenhet de senaste 7 åren, minst 75 % tjänstgöringsgrad
Erfarenhet från äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och/eller funktionshinderomsorg
Praktisk erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiansvar
Utbildning och erfarenhet ska kunna styrkas med CV, examensbevis och anställningsintyg.
PERSONLIGA KVALIFIKATIONER
Du är strukturerad, självgående och trygg i chefsrollen, med god förståelse för hemtjänstens regelverk och kvalitetskrav. Du arbetar obehindrat med digitala system och kan uppvisa relevanta referenser.
VI ERBJUDER
Möjlighet att bygga upp en verksamhet från grunden
Stor frihet att påverka arbetssätt och kultur
Närvarande ägare som stöd
En långsiktig roll i ett växande företag
ANSÖKAN
Skicka CV och en kort presentation av dig själv.
Referenser och handlingar som styrker utbildning och chefserfarenhet kommer att efterfrågas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: trygg_hamn@proton.me Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""CHEF-26"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsvägen hemtjänst AB
(org.nr 559284-1430), https://omsorg.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trygg Hamn Omsorg Kontakt
Dejan Gaspar trygg_hamn@proton.me Jobbnummer
9715992