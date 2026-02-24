Enhetschef till hälso- och sjukvården
2026-02-24
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Vi söker dig som med ett närvarande ledarskap vill vara med och utveckla Hälso- och sjukvården i hemmet, samt bidra till att möta framtidens behov av nära vård. Hos oss får du leda engagerade och kompetenta sjuksköterskor!
På enheten istället för hemsjukvården jobbar ungefär 60 distriktssköterskor och sjuksköterskor. Vi erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till de som inte kan ta sig till sin vårdcentral. En viktig uppgift för oss är att anpassa organisationen för att möta framtida behov med nya och växande målgrupper som har höga krav på egen medverkan och kvalificerad vård och omsorg. Vi står inför stora omvärldsförändringar med bland annat ökande volymer, målgrupper med alltmer komplexa hjälpbehov och ny teknik. Vi måste tänka nytt och arbeta långsiktigt med kärnverksamhetens utveckling.
Arbetsplats förlagd till Eleonoragatan 18 i Eskilstuna med gångavstånd från tåg och busstationen.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss leder du dina medarbetare med ett tillitsfullt ledarskap och är ditt uppdrag att tillsammans med din chefskollega på enheten skapa en attraktiv arbetsplats där sjuksköterskor vill jobba och utvecklas. Tillsammans på enheten ser ni till att leverera en vård av högsta kvalitet. Du och din chefskollega leder enheten tillsammans i ett delat ledarskap och har ett nära och samspelt samarbete i verksamhetsfrågor, kvalitetsarbete och utveckling. Ni bygger relationer tillsammans och samverkar både inom förvaltningen och med externa kontakter som till exempel Region Sörmland . Du har personalansvar för cirka 30 medarbetare. Budget och arbetsmiljöansvar ingår också.
En viktig del av uppdraget är att tillsammans med din chefskollega leda de förändringar som verksamheten står inför. I din ledningsgrupp har du åtta chefskollegor och tillgång till ett nära ledarskap från avdelningschef. Här jobbar ni tillsammans för att utveckla sjukvården i hemmet, se ur ett helhetsperspektiv och jobbar med de strategiska frågorna. Till ditt stöd finns även centrala och lokala stödfunktioner som bidrar med kompetens och vägledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst fem års erfarenhet från hälso- och sjukvård, gärna inom politiskt styrd organisation. Du har tidigare arbetat som chef med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete och vi söker dig som är driven, modig och som trivs i en verksamhet där förändring och utmaningar är en naturlig del av uppdraget.
Du trivs med ett tillitsbaserat ledarskap där medarbetarna ges förtroende att ta ansvar i sitt arbete. Du har förmåga att skapa arbetsglädje, delaktighet och inspirera dina medarbetare att växa i sina roller. Som chef hos oss har du goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten och med ditt engagemang och dina kunskaper bidra till en bra, hållbar och effektiv organisation. ditt ledarskap genomsyras av tydlighet, ödmjukhet och trygghet. Det är viktigt för dig att du får med dig dina medarbetare och vågar prova nya arbetssätt. För oss är det mycket viktigt att du vill jobba nära och tillsammans med din kollega mot gemensamma mål.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
