Enhetschef till enheten konst
Vill du vara med och leda utvecklingen av Västerås konstmuseum och stadens arbete med offentlig konst? Vi söker en engagerad enhetschef till enheten Konst inom Västerås museer.
Dina arbetsuppgifterSom enhetschef för enheten konst är du direkt underställd museichefen och ni har tillsammans ansvar för att leda, förvalta och utveckla verksamheten vid Västerås konstmuseum, stadens arbete med offentlig konst samt Västerås museers uppdrag inom ICORN. Du driver både det strategiska och operativa arbetet på enheten för att säkerställa att verksamheten når de mål som fastställts av förvaltningen
I rollen ingår att, tillsammans med museichefen, representera Västerås konstmuseum i såväl interna som externa sammanhang, exempelvis i samverkan med andra aktörer, i nätverk och vid publika evenemang.
Du leder och samordnar ett team om cirka femton medarbetare med specialistkompetens inom konst och gestaltad livsmiljö. I uppdraget ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till museichefen, ingår i Västerås museers stab och bidrar med analys och rådgivning inför strategiska beslut.
Din kompetensVi söker dig som har akademisk utbildning med konstvetenskaplig inriktning, gärna kompletterad med vidareutbildning inom ledarskap. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt utställningsarbete, projektledning och samordning, med fördel inom kultursektorn.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med offentlig konst inom kommunal verksamhet samt god vana av budgetplanering och uppföljning. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i regionala eller nationella nätverk eller styrgrupper inom konst- och museisektorn, fackligt engagemang eller styrelsearbete, samordning av mångfaldsfrågor samt har B-körkort.
Vi erbjuderHos Västerås museer blir du en del av Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och arbetar på uppdrag av Kulturnämnden. Vi samlar stadens verksamheter inom konst och kulturarv och driver tre av Västmanlands mest populära besöksmål. Här arbetar cirka trettio medarbetare med olika specialistkompetenser och egna ansvarsområden, organiserade i enheten konst och enheten kulturarv, med ett nära samarbete för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder en utvecklande chefsroll i en dynamisk kulturverksamhet med stort samhällsengagemang, där du får möjlighet att påverka och utveckla konstens roll i det offentliga rummet och i museiverksamheten. Du får arbeta i en organisation som värdesätter tillitsbaserat ledarskap, samverkan och långsiktig utveckling.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll Ersättning
