Enhetschef till enhet kundstöd
2025-12-16
Vill du leda och utveckla framtidens IT-support i en organisation där kvalitet och innovation står i fokus?
Vi söker en erfaren och engagerad ledare för att leda och vidareutveckla vår supportorganisation inom avdelning IT.
Du leder ett engagerat team med bred kompetens och stark servicekänsla. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som präglas av samarbete, öppenhet och utveckling. Du blir en del av ett dynamiskt chefsteam där du får möjlighet att påverka riktningen framåt, driva utvecklingsinitiativ, etablera tydliga mål samt forma moderna och effektiva arbetssätt som stödjer våra verksamheter.
I denna roll spelar du en viktig roll inom kommunledningsstaben. Vårt uppdrag är att leda och stödja kommunens utveckling. Vi skapar förutsättningar för våra verksamheter att nå sina mål.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
I uppdraget som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för IT-avdelningen.
I tjänsten arbetar du för att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö och ett professionellt stöd till våra kunder. Vi vill att du är delaktig och tar ansvar för helheten. Vi uppskattar att du tar initiativ och delar med dig av idéer och synpunkter. Du, tillsammans med övriga enhetschefer inom avdelningen, ansvarar för att säkerställa att verksamheten jobbar mot övergripande mål och vision.
Du säkerställer att våra användare får snabb, professionell och lösningsorienterad hjälp, samtidigt som du driver förbättringsarbete och utvecklar teamets arbetssätt, verktyg och processer. Rollen är både operativ och strategisk du arbetar nära ditt team samtidigt som du sätter riktningen för framtidens supportleverans.
Ditt arbete som enhetschef innebär att:
* leda och fördela arbetet inom din enhet
* fatta beslut och säkerställa att arbetet inom din enhet följer kommunens policys och styrdokument
* ha kunskap och förståelse för enhetens ekonomi och budget samt, i dialog med ekonom, planera och analysera för att vidta lämpliga åtgärder när så krävs
* bygga och upprätthålla relationer med medarbetare, andra enheter inom organisationen och externa samarbetspartners
* förankra beslut och ledningsbeslut i verksamheten genom kommunikation och delaktighet
* säkerställa hög kvalitet i leveransen, inklusive SLA-uppföljning
* arbeta med kontinuerlig förbättring av processer, rutiner och verktyg (t.ex. ITSM-system)
* ansvara för resursplanering och bemanning
* samarbeta med andra delar av IT-organisationen och verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* kandidatexamen motsvarande 180 högskolepoäng eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
* erfarenhet av att arbeta som chef med personal, ekonomi och verksamhetsansvar inom IT-support, servicedesk, helpdesk eller annan närliggande funktion
* erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete
* god förmåga att kommunicera på svenska samt engelska i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet från arbete inom offentlig sektor
* god förståelse för ITIL eller andra etablerade ramverk för IT-service
Som person arbetar du strukturerat enligt en tydlig process, där du organiserar, planerar och slutför dina uppdrag på ett effektivt sätt. Vi ser att du är duktig på att ta initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att skapa nya relationer samt har en god förmåga att hantera stress på ett konstruktivt sätt. I rollen är det också viktigt att kunna tänka strategiskt samt ha ett brett perspektiv på frågor. Din strategiska förmåga innebär att du ser frågors långsiktiga betydelser och har förmågan att anpassa dig utefter dessa. Om förutsättningar eller omständigheter ändras ser vi att du har en god förmåga att snabbt kunna ändra synsätt och tillvägagångssätt.
Urval och kontakt för inbokning av intervjuer kommer att ske 7 januari. Första intervjuomgången kommer att hållas fredag 9 januari.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
