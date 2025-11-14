Enhetschef personlig assistans
2025-11-14
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Vill du leda ett team som varje dag gör skillnad i människors liv?
Vill du leda ett team som varje dag gör skillnad i människors liv?

Hos oss får du både ansvar och möjlighet att påverka!
Som enhetschef leder du en grupp engagerade medarbetare inom personlig assistans. Du ansvarar för att våra kunder får en trygg och kvalitativ assistans som bygger på delaktighet, respekt och självbestämmande.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för utveckling av rutiner och kvalitet. Arbetet innebär även samverkan med anhöriga, myndigheter och externa samarbetspartners.
Till din hjälp har du arbetsledare och stödfunktioner. Huddinge kommun erbjuder ett brett chefsintroduktionsprogram och satsar aktivt på att höja kvaliteten i utförandet av insatser genom goda stödfunktioner och kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi sitter i lokaler ett stenkast från Huddinge Centrum, hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik.
Vem är du?
Kvalifikationskrav
• Relevant akademisk utbildning för tjänsten
• Du har några års erfarenhet av arbete inom LSS och/eller personlig assistans, erfarenheten ska vara från verksamheter som omfattas av LSS, såsom boende, daglig verksamhet eller personlig assistans.
• Vana av att arbeta i olika system.
• Det är meriterande om du har genomgått någon typ av chef/ledarskapsutbildning.
• Chefserfarenhet med personal- och budgetansvar är mycket meriterande.
Vi söker en kommunikativ ledare som trivs med att coacha och utveckla andra. Du har erfarenhet av målgruppen och förstår vikten av tydlig struktur i kombination med ett varmt ledarskap.
Du har förmåga att leda på distans och omsätta mål i handling med kreativitet och engagemang. Rollen innebär mycket självständigt arbete, då en stor del av arbetet leds på distans, men alltid med stöd från chef och kollegor. Det är därför viktigt att du är ansvarstagande och strukturerad, samtidigt som du är prestigelös och har god samarbetsförmåga.
Du är en kreativ och kommunikativ ledare som bygger förtroendefulla relationer, tydliggör mål och visioner samt uppmuntrar och synliggör prestationer och engagemang.
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljö-processen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta sektionschef Therese Stjerna Therese.Stjerna@huddinge.se
Utdrag ut belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sektionschef
Therese Stjerna Therese.Stjerna@huddinge.se +46853537850 Jobbnummer
