Enhetschef ortopedi C4
2025-10-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Avdelningen ortopedi C4
Avdelning ortopedi C4 är en enhet med 15 vårdplatser för patienter med akuta ortopediska skador och patienter som genomgått elektiv ortopedisk kirurgi.
Arbete kring patienterna sker i team med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare. Vi jobbar med ständiga förbättringar och vill hela tiden bli bättre. För oss är det viktigt att både personal och patienter trivs. Vill du veta mer om vår verksamhet? Gå in och kika på vårt instagramkonto @ortopedenvisby.
Som enhetschef för ortopedi kliver du in i en roll där du inte bara blir en del av ledningsgruppen - du blir en drivande kraft i vår gemensamma utveckling. Du får det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och arbetsmiljö för en engagerad och kompetent grupp på cirka 25-30 medarbetare.
Du leder en nästan fullbemannad enhet med stark teamkänsla och höga ambitioner. Här finns en kultur av samarbete, stolthet och vilja att göra skillnad. Ditt ledarskap är tillits baserat och verksamhetsnära, och du har ett nära partnerskap med enhetens planerare för att säkerställa en effektiv och hållbar vardag.
I rollen får du också:
- Arbeta tätt med övriga chefer i ledningsgruppen för att driva strategiska frågor och utvecklingsinitiativ
- Bygga broar till andra enheter inom vården och externa aktörer för att bidra till en helhetssyn och sömlös vårdkedja
- Vara en aktiv aktör i patientsäkerhetsarbetet och leda förbättringsarbete som gör verklig skillnad för våra patienter
- Driva verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, arbetsglädje och framtidens vård
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med strategiskt inflytande - och som trivs i en miljö där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum.
Vem är du?
Du som söker har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård och slutenvård. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning samt magister/ specialistsjuksköterskeutbildning. Har du tidigare erfarenhet av utvecklingsuppdrag i projekt samt att arbeta som chef eller ledare ser vi även detta som meriterande.
Du som söker har förutom medarbetarfokus också ett tydligt patientfokus. Du har lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier inom vården och är lyhörd för din omgivning. Som ledare är du tydlig, empatisk och inspirerande och skapar på så sätt motivation och engagemang hos dina medarbetare. Du är strukturerad, kreativ och har god förmåga att planera ditt och andras arbete för att nå enhetens mål. Vidare förmedlar du information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
