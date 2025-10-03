Enhetschef Måltid och Lokalvård
2025-10-03
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Till förskoleförvaltningen söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla en serviceenhet. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad.
Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö inom din enhet. Du initierar och driver även utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och chefer. Du komma att leda din egen enhet där du tillsammans med dina medarbetare arbetar för att driva verksamheten framåt. Ditt uppdrag är att bidra till att skapa en ändamålsenlig organisation. Genom att leda, motivera, stödja och engagera dina medarbetare bidrar du till kreativitet och samarbetsförmåga hos dina medarbetare.
Intern service är organiserad under ekonomiavdelningen. Verksamheten organiseras av en verksamhetschef och består av 27 enhetschefer för områdena måltid och lokalvård. Enheterna är organiserad under Förskoleförvaltningens utbildningsområden och arbeta i nära samarbete med rektorerna i området.
Uppdraget är att du ska verka för en god service för våra minsta medborgare. Du kommer ansvara för 25-30 medarbetare och ni ska bidra till en likvärdig och hög servicenivå över hela staden för att skapa förutsättningar för våra barn att utvecklas. För att lyckas i uppdraget tror vi att du har ett coachande förhållningssätt mot dina medarbetare för att skapa förutsättningar för dem att lyckas i deras uppdrag. Det gäller bl.a. att genomföra tagna beslut samt göra dem begripliga för dina medarbetare. Du behöver vara ett tydligt stöd mot dina medarbetare, där vi tror att ett coachande förhållningssätt är nyckeln till framgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen minst 180 hp inom exempelvis offentlig förvaltning, kostekonom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare ledarerfarenhet med personalansvar. Det är meriterande om du har kunskap inom ledarskap genom studier, så som t.ex. deltagit i programmet morgondagens chef. Det är även meriterande om du har erfarenhet inom måltid och/eller lokalvård.
Viktiga egenskaper som enhetschef är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.
Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, helhetssyn, mål- och resultatorienterad, analytisk och lyhörd. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.
• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urvalsarbetet kommer påbörjas under vecka 45 och intervjuer är planerade till följande tillfällen:
Fredag 7/11
Måndag 10/11
Fredag 14/11
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
