Enhetschef kompetensenheten
2025-10-17
Kompetensenheten ingår i Tillväxtavdelningen och är en viktig del av Örnsköldsviks satsning på befolkningstillväxt och utveckling.
Vi arbetar nära akademiska partners, näringsliv och andra aktörer för att stärka kommunens attraktionskraft och kompetensförsörjning.
Campus Örnsköldsvik är en central del av vårt uppdrag - en kommunal satsning på högre utbildning som ger invånare möjlighet att studera nära hemmet samtidigt som det stärker den akademiska miljön i kommunen.
Som enhetschef för Kompetensenheten leder du en enhet som arbetar med tre huvudsakliga uppdrag: att stötta och stimulera till högre utbildning, öka den akademiska närvaron i Örnsköldsvik samt stärka lokal och regional kompetensförsörjning.
Arbetet omfattar drift och utveckling av Campus Örnsköldsvik, universitetssamverkan, forskningssamarbeten och att genom samverkan främja och stimulera tillgången till högre utbildning i Örnsköldsviks kommun. Du kommer att vara Campus Örnsköldsviks ansikte utåt och genomföra strategier som bidrar till Örnsköldsviks utveckling genom nära samverkan med universitet, utbildningsföretag, förvaltningar, andra kommuner och regioner.
Rollen rapporterar till tillväxtchef och ingår i tillväxtavdelningens ledningsgrupp. Tjänsten kan komma att utvecklas i takt med organisationens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av kunskapsintensiva organisationer och som är skicklig på att bygga samarbeten i team med kompetenta medarbetare. Du har ett närvarande och lyhört ledarskap, och förmåga att tydliggöra mål och riktning i komplexa sammanhang. Du är bekväm att tala inför större grupperingar och att synas offentligt, samtidigt som du är duktig på att skapa och underhålla nätverk där din roll ofta är som påverkare.
Din bakgrund inkluderar god förståelse för den akademiska världen och du tar gärna en utbildande roll där du kan föra pedagogiska resonemang. Du är social och utåtriktad med förmåga att bygga hållbara relationer, tycker om att arbeta med breda frågor och klarar av att ha flera projekt under ditt ansvar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska, och har god förståelse för externfinansierade projekt. Erfarenhet och utbildning
Vi säker dig som har akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Vidare har du minst 5 års kvalificerad yrkeserfarenhet varav minst 3 år som chef. Ledande roll inom utbildande organisationer är meriterande.
Ansökan och urval
Tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag.
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
