Enhetschef kommunal primärvård
2025-08-07
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publiceringsdatum2025-08-07
Avdelningen för Vård och omsorg är socialförvaltningens största avdelning med över 350 anställda.
Inom avdelningen verkställer vi beslut om hemtjänst, särskilt boende och kommunal primärvård enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Vi är uppdelade i 12 enheter och har hela kommunen som vårt arbetsfält.
Nu söker vi en enhetschef för kommunal primärvård som arbetar utifrån patientens perspektiv och som tar vara på personalens kompetens samt verkar för god samverkan och delaktighet. Ansvaret för den kommunala primärvården delar du tillsammans med en annan enhetschefskollega.
Du är en enhetschef som kan växla mellan att styra, leda och coacha din enhet och är bekväm med att fatta beslut.
Vi arbetar utifrån tillitsbaserad styrning och ledning, som präglas av modiga chefer som utövar tydligt ledarskap och optimerar medarbetarnas potential, ansvarstagande och delaktighet i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Den kommunala primärvårdens medarbetare är den legitimerade personalen, dvs fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter men även specialistundersköterskor. Du ansvarar för verksamhetens personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsarbete. Du ansvarar för att utveckla och skapa en effektiv organisation med en god intern och extern samverkan med övriga aktörer runt patienten. Tillsammans med de andra enhetscheferna ingår du i avdelningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimationsutbildning inom hälso- och sjukvården eller annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef inom kommunal primärvård. Du behöver vara insatt i lagstiftning som styr verksamhetsområdet och förstå hur en politiskt styrd organisation fungerar.
Som person är du kommunikativ och tydlig samt har god förmåga att skapa dig en helhetssyn. Du har en positiv framtoning, ser möjligheter och tycker om utmaningar. Du är en trygg och lyhörd person som kan tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang och göra dem delaktiga i verksamheten.
Lysekils kommuns värdeord som ska genomsyra det arbete vi gör är: öppet, enkelt och värdigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är krav.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Tillsättningsdatum enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
