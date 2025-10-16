Enhetschef Juridik
Östersunds Kommun / Juristjobb / Östersund Visa alla juristjobb i Östersund
2025-10-16
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Vill du vara med och utveckla framtidens Östersund - och samtidigt bidra till rättssäkerhet och trygghet i kommunens arbete? Vi söker dig som är en strukturerad och resultatinriktad ledare med ett starkt fokus på kvalitet. Du har förmåga att inspirera och motivera ditt team till kontinuerlig utveckling och kan hantera komplexa juridiska frågor med integritet och professionalism samt bli en central del av kommunens fortsatta utveckling.
På Kommunledningsförvaltningen pågår just nu ett spännande förändringsarbete för att ge bättre stöd till kommunens förvaltningar och uppdragsgivare, öka effektiviteten och rusta oss för framtidens utmaningar. Vi tror på ett positivt, öppet och nyfiket klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetenser samt arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap.
Ditt nya jobb
Som enhetschef för Juridik är du både ledare och operativ rådgivare. Du ansvarar för enheten där dina medarbetare är ett strategiskt och operativt stöd till Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag i kvalificerade juridiska frågor. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och leder enheten mot gemensamma mål med fokus på kvalitet, utveckling och samarbete.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från HR-konsulter, ekonomer och andra specialister. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion utifrån tidigare erfarenheter.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vanliga arbetsuppgifter
• Vara kommunens juridiska expert och stöd till både politisk och tjänstemannaledning.
• Leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål.
• Ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor.
• Ge kvalificerad juridisk rådgivning och handläggning inom bland annat. offentlig rätt, avtalsrätt, förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretessfrågor.
• Företräda kommunen i domstol.
• Samarbeta med både interna och externa parter för att säkerställa hög juridisk kvalité.
Din kompetens
Krav
• Jur kand eller juristexamen.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig sektor, särskilt inom förvaltnings- och kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.
• Erfarenhet av ledarskap.
• Ett konsultativt förhållningssätt och förmåga att kommunicera komplex juridik på ett tydligt sätt.
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
• Du har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Du har förmåga att bygga förtroende både externt och internt och du trivs med att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
• Du har en kommunikativ förmåga och kan förklara, förtydliga, förenkla och förankra budskap och komplicerade sammanhang på ett förtroendeingivande sätt på olika nivåer beroende på vem du möter.
• Du har ett stort intresse för utvecklingsarbete med digitalisering som verktyg.
• Du har körkort.
Vi söker dig
För oss är ett närvarande och tillgängligt ledarskap viktigt. Vi söker därför dig som med ett coachande förhållningssätt får dina medarbetare att växa och utvecklas i arbetet. Du tar initiativ och uppnår resultat av hög kvalitet. Du har förmåga att fatta beslut och förstår din länkande roll i en komplex organisation.
För att lyckas i rollen har du förståelse för att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och ett genuint samhällsintresse. Vi ser att du har en god administrativ, ekonomisk och organisatorisk förmåga att skapa struktur och balans vilka utgör viktiga förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.
Du är en trygg och handlingskraftig ledare och kan med integritet och professionell hållning prioritera och driva rätt frågor och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och ledarförmåga.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Säkerhetschef
Oskar Kirkbakk oskar.kirkbakk@ostersuund.se 072-2292675 Jobbnummer
9560721