Enhetschef IT- och cybersäkerhetsstyrning
2026-02-17
Vill du jobba strategiskt med IT- och cybersäkerheten i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter?
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en hängiven och dedikerad chef till enheten styrning och kontroll på Trafikverket. Hos oss får du en central roll i att utveckla och stärka myndighetens arbete inom it- och cybersäkerhet - i nära samverkan med verksamheten och andra viktiga aktörer. Som enhetschef ansvarar du för att inrikta, utveckla och följa upp Trafikverkets IT- och cybersäkerhetsarbete. Rollen har fokus på riktning, struktur, analys samt beslutsunderlag och fungerar som strategisk rådgivare i IT- och cybersäkerhetsfrågor till verksamhet och ledning.
Enhetens huvudsakliga arbetsområden:
Inrikta, utveckla och följa upp IT- och cybersäkerhetsarbetet i nära samverkan med verksamheten
Bistå med strategisk rådgivning, omvärldsanalyser, hotbildsmodellering, beslutsunderlag och rekommendationer
Säkerställa systematisk uppföljning, kontroll och verifiering av säkerhetskrav och arkitektur
Bidra till att stärka säkerhetskultur och säkerhetsmedvetenhet genom stöd, vägledning och utbildning
Enheten som du kommer leda, består av 11 erfarna medarbetare som är placerade i Borlänge, Gävle, Solna och Örebro. Resor förekommer därför i viss omfattning. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till utvecklingen av både enhetens och avdelningens verksamhet. Enheten befinner sig i ständig förändring där arbetssätt, styrning och prioriteringar kontinuerligt anpassas för att möta framtida behov inom IT- och cybersäkerhet. Som enhetschef får du möjlighet att driva förändring, forma arbetssätt och leda teamet mot strategiska mål. Rollen är perfekt för dig som trivs med att skapa struktur, engagera medarbetare och leda i utveckling.
Du behöver vara en trygg och strategisk ledare med starkt affärssinne, hög integritet och gott omdöme. Du har förmåga att översätta komplexa säkerhetsfrågor till begripliga beslutsunderlag och agerar som en naturlig part till verksamheten. Du är kommunikativ, analytisk och har ett helhetsperspektiv kring IT- och cybersäkerhet, risk och verksamhetsnytta.
Övrig information
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Möjlig placeringsort: Borlänge, Gävle, Stockholm (Solna) eller Örebro.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post.
Kvalifikationer
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning inom IT, informationssäkerhet, teknik och/eller juridik, alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell och relevant ledarerfarenhet som chef med formellt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö, där du har lett och utvecklat både medarbetare och verksamhet
gedigen aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet, IT- och cybersäkerhet, riskhantering eller närliggande områden - gärna från komplexa och/eller reglerade verksamheter
djup kunskap om säkerhetsramverk såsom ISO 27001, NIST och CIS (eller liknande) med förmåga att omsätta dem i fungerande kontroller och mätbara resultat
relevant erfarenhet av att arbeta med inriktning, styrning, uppföljning och kontroll på verksamhets- eller organisationsnivå, exempelvis genom framtagande och uppföljning av styrmodeller, riktlinjer, processer eller interna kontrollsystem
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
certifieringar såsom CISSP och CISM
erfarenhet av säkerhetsskydd inom IT-säkerhet eller cybersäkerhet
