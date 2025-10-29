Enhetschef inom kontor hälso-sjukvård
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Kontor Hälso- och sjukvård bildades 2023 och samlar kommunens legitimerade personal: sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt undersköterskor. Tillsammans är vi cirka 160 medarbetare fördelade på fem Teamområden: Syd, Öst, Nord, Väst och Rehabilitering.
Nu söker vi en enhetschef för Teamområde Öst, ett område med omkring 30 medarbetare som arbetar inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden samt LSS/socialpsykiatri. Här får du en roll där du verkligen gör skillnad, för både medarbetare och patienterPubliceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vill du leda med tillit och bidra till en sammanhållen, jämlik och patientsäker vård?
Hos oss får du vara med och forma framtidens kommunala hälso- och sjukvård i nära samarbete med engagerade kollegor och professioner.
Som enhetschef ansvarar du för att utveckla, följa upp och driva frågor kopplade till hälso- och sjukvård i kommunen. Du leder ett team av legitimerade medarbetare och har helhetsansvar för verksamhet, kvalitet, ekonomi och personal.
En viktig del av uppdraget handlar om att skapa goda förutsättningar för samarbete både inom din egen enhet, tillsammans med andra delar av kommunen och i nära dialog med regionen och privata vårdgivare.
Du leder genom tillit och tydlighet. Det betyder att du visar riktningen, ger handlingsutrymme och stöttar dina medarbetare i att växa. Du kommunicerar öppet, förklarar beslut och skapar delaktighet. När vardagen förändras ser du möjligheter snarare än hinder och du trivs med att leda i utveckling.
Du ingår i ledningsgruppen för Kontor Hälso- och sjukvård och samarbetar nära verksamhetschefen och dina chefskollegor för att driva gemensamma frågor framåt.Kvalifikationer
Du har en högskole- eller universitetsexamen inom hälso- och sjukvård med legitimation som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare.
Vi söker dig som har flerårig yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet och som har arbetat självständigt samt med erfarenhet av att leda andra, antingen som chef eller i projekt- och/eller utvecklingsarbeten.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation och/eller från kommunal hälso- och sjukvård och/eller har en utbildning som sjuksköterska, gärna med någon form av vidareutbildning inom exempelvis geriatrik, psykiatri, distriktssköterska eller rehabilitering.
Du leder genom tillit, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för att skapa motivation. Att stödja medarbetarna i deras olika professioner genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap känns naturligt för dig.
Du samtalar och agerar förtroendeingivande i olika sammanhang och är bra på att skapa en öppen dialog där du förklarar orsakerna till beslut samt underbygger argument med fakta.
Du ger, söker och tar konstruktiv feedback från din omgivning. Du arbetar bra både självständigt och tillsammans med andra i grupp, vågar utmana dig själv genom att pröva nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten och du kan hantera oklara situationer. När det dyker upp problem är det du som ser möjligheter och lösningar.
Utifrån förståelsen för helheten har du förmågan att leda i förändring och ange riktningen för verksamheten och klargöra målen och varför de är viktiga. Du arbetar strukturerat, delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för att skapa motivation.
För att lyckas i rollen behöver du kunna:
* bygga förtroendefulla relationer och skapa god dialog
* leda med helhetssyn och se till hela verksamhetens bästa
* driva förändring och hitta vägar framåt i komplexa lägen
* hålla ihop kvalitet, bemötande och resultat
ÖVRIGT
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
