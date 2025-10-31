Enhetschef inom funktionshinderomsorg
2025-10-31
Är du redo att leda med hjärta och engagemang? Som enhetschef för funktionshinderomsorgen får du chansen att forma framtiden och skapa positiva resultat för både brukare och medarbetare! I Halmstads kommun arbetar vi för att alla invånare ska ha möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv, och som enhetschef blir du en nyckelperson i detta arbete.
Vad du ska göra
Som enhetschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp tre verksamheter - två gruppbostäder och en servicebostad - med fokus på kvalitet och medskapande. Du kommer ta ett stort eget ansvar och aktivt bidra till positiva resultat för både den egna enheten och hela verksamhetsområdet. Vi jobbar med samarbete och samverkan på flera nivåer och ser detta som en viktig del i arbetet. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att relatera det egna ansvarsområdet till förvaltningen som helhet.
Hos oss kommer du ingå i avdelningens ledningsgrupp bestående av övriga enhetschefer, poolchef, metodstödjare, planeringssekreterare och avdelningschef. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina närmaste kollegor och vara närvarande i vardagen för dina medarbetare.
Du kommer bland annat att:
- Ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
- Samverka med interna och externa parter
- Bidra till strategisk samplanering och verksamhetsutveckling
- Ingå i avdelningens ledningsgrupp och arbeta nära chefskollegor
Vem du är
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en kommunikativ person. Du behöver kunna sälja in idéer och ge tydlig information om varför vi gör saker och var vi är på väg, samt vara skicklig på att kommunicera både muntligt och skriftligt på ett enkelt och tydligt sätt. Du bör också ha en god problemlösningsförmåga, kunna se till helheten och prioritera utifrån övergripande strategier. Eftersom ingen dag är den andra lik, behöver du vara operativ och resultatorienterad, snabbt kunna anpassa ditt beteende för att uppnå mål, hantera svårigheter och lösa problem. En god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt är också viktig. Slutligen, ser vi att du är relationsbyggande, kan skapa samarbete med personer på olika nivåer i organisationen, såsom medarbetare, brukare, juridiska företrädare/närstående och kollegor.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Minst ett års dokumenterad erfarenhet som chef
- Erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder
- Kandidatexamen som socionom, inom ledarskap eller annan kandidatexamen som arbetsgivaren anser motsvara behoven
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande:
- Erfarenhet av LSS-lagstiftningen, särskilt insatsen bostad med särskild service
- Erfarenhet av förändringsledning
- Genomfört ledarskapsutbildning, exempelvis Morgondagens Ledare.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet - med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden.
Som enhetschef kommer du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - varje dag. Du kommer vid start att få en mentor som stödjer dig i din nya roll och en gedigen chefsintroduktion.
Information om rekryteringsprocessen
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och kandidatmöte med facklig samverkan. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Kompetensbaserade intervjuer sker digitalt under vecka 48. Kandidatmöte och facklig samverkan sker på plats vecka 49, 1/12.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
