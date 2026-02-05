Enhetschef inom daglig verksamhet
2026-02-05
Tass daglig verksamhet är ett litet ungt privat omsorgsbolag som bedriver daglig verksamhet. Organisationen har idag två enheter som är under etableringsfasen. Enheten Tass har 12 platser för personkrets 1 och 2 och ligger i Vallentuna samt enheten Cosmos har 40 platser för personkrets 1 och ligger i Täby. Organisationen bedriver daglig verksamhet med alternativa inriktningar jämfört med traditionella dv 'n.
Vi söker nu en enhetschef till de två enheterna som vill vara med och utveckla framtiden inom daglig verksamhet. Verksamheterna är i en utvecklingsprocess och du får en central roll i att kvalitetssäkra, strukturera och vidareutveckla verksamheten med individens behov i centrum. Här arbetar engagerade medarbetare som varje dag bidrar till att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet.
ARBETSUPPGIFTER;
Din arbetstid är förlagd i verksamheten, mestadels i Täby, för att möjliggöra det nära ledarskapet. Som enhetschef vid Tass och Cosmos är du närvarande vid det dagliga arbetet och har en central roll i att säkerställa att den dagliga verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitativt sätt. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på verksamheterna. Som enhetschef leder, planerar och utvecklar du samt följer upp verksamhetens målsättning samt har ett nära samarbeta med organisationens ledningsgrupp. I rollen som enhetschef i en mindre organisation har du ett betydelsefullt och mångfacetterat uppdrag. Du leder och utvecklar verksamheten med ansvar för kvalitet, arbetsmiljö och medarbetarna samt bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling. Du säkerställer att insatserna utformas professionellt och i enlighet med både LSS och HSL.
En viktig roll är att leda, coacha dina medarbetare så att de känner en trygghet i sin arbetsroll och stimuleras i sin arbetsmiljö till sin fulla potential i det professionella arbetet. Skapa en trygg, tydlig och inkluderande arbetsmiljö. Ansvara för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Samverka med interna och externa aktörer för att stärka helheten kring kundernas behov. Det här är en roll för dig som vill kombinera ett nära och tydligt ledarskap med ett starkt kvalitetsfokus, och som vill bidra till att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande vardag för personer inom daglig verksamhet.
KVALIFIKATIONER;
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag och god kunskap inom funktionshinderområdet. Du har god förståelse för gällande lagstiftning, särskilt LSS och socialtjänstlagen, samt är väl bekant med kvalitetsledningssystem och dess funktion. Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, har god kommunikativ förmåga, tydlighet samt aktiv i ditt ledarskap. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder samt har förmåga att fatta beslut även i komplexa och utmanande situationer. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med dina kollegor samt motivera dem mot ett gemensamt mål.
Vi ser gärna att du har Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag inom LSS-verksamhet (daglig verksamhet är meriterande). Som person ser vi att du är lyhörd, prestigelös, flexibel och kan arbeta självständigt. Du ska vara ansvarsfull, trygg och stabil i situationer som kan upplevas stressande samt ha social kompetens. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då du ska kunna ta dej mellan arbetsplatserna.
Arbetet är främst förlagt dagtid 08:00 - 17:00.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: info@oucalunda.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef Tass".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ww Familjevård AB
