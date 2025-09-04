Enhetschef IFO-vuxen
2025-09-04
Välkommen till Orsa kommun, en liten pärla i Siljansbygdens norra del. Här finns vildmark runt knuten och kulturen i centrum. I Orsa gör vi saker tillsammans på ett enkelt sätt med nära samverkan och korta beslutsvägar. I Orsa skapar vi med människor, inte för, här finns livskvalitet och vi gör saker möjliga. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.
Den nya socialtjänstlagen har bl.
a. medfört ett ökat fokus på vårt förebyggande arbete och att socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig. Utöver en redan genomförd förstärkning av vårt resursteam så letar vi nu även efter en till IFO-chef, så att vi får en enhetschef för barn och unga resp. en enhetschef för vuxen. Det är den senare rollen som vi nu letar lämpliga kandidater till. Dina arbetsuppgifter
Du kommer ha ansvar för att leda och fördela arbetet inom en enhet inom kommunens individ- och familjeomsorg. Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar och är arbetsledare för enhetens medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning relevant för individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. För att kunna leda, entusiasmera och motivera dina medarbetare krävs hög personlig mognad och självkännedom. Som enhetschef inom IFO behöver du ha tidigare erfarenhet av att jobba inom verksamhetsområdet sedan tidigare. Vi tror att du har erfarenhet av operativt ledarskap och är trygg i ledarrollen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och har goda kunskaper om gällande lagar, avtal och övriga styrdokument som är aktuella för verksamheten.
Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat i Orsa kommun, det är därför viktigt att du kan ta ansvar för att planera, leda, utveckla och följa upp arbetet med kvalitetsutvecklingen av verksamheten. Det är därtill viktigt att du är pragmatiskt lagd och är bra på att få saker gjorda.
För att kunna möta dagens och morgondagens behov inom socialtjänsten kommer det krävas att du är initiativtagande, tydlig och självgående. Välfärdsteknik och digitalisering blir en allt större del av vår vardag så det är därför viktigt att du snabbt kan ta till dig digitala system och lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sektor socialtjänst omfattar äldreomsorg med särskilt boende och hemtjänst, särskild omsorg för personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorgen (IFO) samt arbetsmarknadsenheten (AME).
Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd och rådgivning till barn, ungdomar och deras familjer, personer med beroendeproblematik, ekonomiskt bistånd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.
Välkommen med din ansökan!
