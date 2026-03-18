Enhetschef Hemtjänst
2026-03-18
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Här ingår följande verksamheter Kvarnbergets äldrecentrum, Hunnebohemmet inkl Korttidsenheten, Hemtjänst Sotenäs ( Hemtjänst Norr och Hemtjänst Söder) Kommunalprimärvård och rehab,
Vill du leda utvecklingen av framtidens hemtjänst?
Är du en trygg och modig ledare med förmåga att skapa lugn, struktur och kvalitet i en verksamhet som behöver ett nära och närvarande ledarskap? Hos oss får du möjlighet att kombinera ditt professionella driv med ett varmt och stabilt ledarskap - och skapa verklig skillnad i både medarbetares och brukares vardag.
Varför Sotenäs?
Som enhetschef för hemtjänsten kliver du in i en verksamhet där din ledarskapsförmåga verkligen kommer till sin rätt. Du blir en del av ett team med engagerade enhetschefer som tillsammans driver och utvecklar omsorgsförvaltningens verksamheter.
Vårt samarbete präglas av kollegialt stöd och viljan att utveckla verksamheten framåt. Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt med kultur, arbetsmiljö och kvalitet - och att bygga en stabil och hållbar hemtjänst där professionalitet och omtanke går hand i hand.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html
Din roll hos oss
I rollen får du ett brett och betydelsefullt ansvar inom verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder en grupp med stor kompetens, och din uppgift blir att skapa tydlighet, tillit och gemensam riktning.
Du arbetar nära en kollega inom samma område och får stöd av HR, ekonomi och administrativt chefsstöd. Tillsammans driver ni utvecklingen mot en hållbar bemanningsekonomi och ett systematiskt kvalitetsarbete - två prioriterade delar i vårt pågående förbättringsarbete.
För att du ska få rätt förutsättningar ger vi dig en gedigen introduktion och ett nära stöd i ledningsgruppen. Vi värnar om din utveckling och erbjuder bland annat kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Hos oss blir du en del av en organisation som arbetar aktivt med värdeorden Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn - både i mötet med invånare och i samarbetet med varandra.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i din profession - en ledare som både vågar och vill. Du behöver kunna vara tydlig, konsekvent och närvarande, samtidigt som du möter både brukare och medarbetare med värme och respekt.
Du gillar att leda i förändring, att bygga kultur och att skapa förutsättningar för ett team att utvecklas tillsammans. Du har förmåga att skapa struktur där den saknas, stå stadigt när det blåser och arbeta långsiktigt med att skapa arbetsglädje, delaktighet och hållbara arbetssätt.
Vi vill att du har:
- Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, social omsorg eller annan likvärdig utbildning
- Erfarenhet av att leda personal, gärna från hemtjänst eller annat liknande arbete
- God förmåga att kommunicera, skapa samsyn och driva utvecklingsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet från ledarroller inom hemtjänst samt kunskaper inom ekonomi, digitalisering och HR-området.
Som enhetschef hos oss blir du en nyckelperson i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans bygger vi en modern, tillgänglig och omtänksam verksamhet där invånarnas behov är i centrum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Avdelningen för Äldreomsorg och kommunal primärvård inom Omsorgsförvaltningen
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1322)
För detta jobb krävs körkort.
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen
Lena Sjöö 0766958600
9805487