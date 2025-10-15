Enhetschef Fuming/Klinker
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Vi söker dig med ledarskapserfarenhet och som nu är redo att ta nästa steg i din karriär i en roll där du får både påverka och utveckla. Som ledare för operatörsgruppen på Fuming och Klinker i Rönnskär får du ett avgörande uppdrag, att skapa struktur, driva förändring och bygga ett tryggt och effektivt team. Du kommer in i en organisation i förändring, där din erfarenhet och ditt ledarskap blir nyckeln till att etablera nya arbetssätt och få verksamheten att fungera smidigt. Här får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete och vara med och forma framtidens processindustri.
Ditt team
Du leder en grupp på 22 medarbetare, organiserade i skiftlag med olika kompetensnivåer och erfarenhetsbakgrunder. Som ledare får du en viktig roll i att skapa sammanhållning, utveckla teamet och säkerställa att kunskap delas och växer. Du ingår också i en engagerad enhetschefsgrupp med fyra kollegor, där samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling står i centrum.
Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla operatörsgruppen i en förändringsresa
Etablera strukturer och arbetssätt för en ny organisation
Säkerställa kvalitet och effektivitet i produktionen av zinkklinker
Övervaka och styra processer inom materialflöden
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet
Samarbeta med andra funktioner och bidra till helheten
Delta i beredskap enligt rullande schema var 6:e vecka
Ditt bidrag
Gymnasieutbildning med natur eller teknisk inriktning. Vi ser gärna att du har en vidareutbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Ledarskapserfarenheter
B-körkort
Goda kunskaper av svenska och engelska
Erfarenhet av processindustri är meriterande
Erfarenhet av förbättringsarbete är meriterande
Vi söker dig som är kommunikativ, trygg och utvecklingsinriktad. Du har lätt för att skapa goda samarbeten, förmedla budskap och bygga relationer. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för både arbetsmiljö och säkerhet. Med mod och beslutsförmåga driver du frågor framåt och bidrar till verksamhetens utveckling.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Peter Juntti på peter.juntti@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Helen Eklid på helen.eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av Elin Söderlund, Sveriges Ingenjörer, 070-265 95 23,
Mikael Norrby, Unionen, 0910-77 37 76, Dan Nilsson, Ledarna, 0910-77 38 67.
Sista dag att ansöka är 2 november 2025.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
