Enhetschef för kompetens- och kunskapsutveckling
Enhetschef för kompetens- och kunskapsutveckling

Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg
Vill du vara med och tydliggöra funktionshinderområdet som ett eget kunskapsområde, förbättra våra målgruppers livsvillkor och driva utveckling i Sveriges största förvaltning för funktionsstöd?
Förvaltningen har sedan den 1 februari 2025 arbetat i en förändrad organisation.
I samband med detta har en enhet för kompetens- och kunskapsutveckling inrättats med uppdrag som omfattar hela förvaltningen. Enheten arbetar i nära samverkan med övriga delar av organisationen för att stärka helheten. Organisationen kommer att utvärderas under våren 2026.
Enheten har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för förvaltningens verksamheter genom att samla och samordna arbetet med kompetens- och kunskapsutveckling. Uppdraget innebär att hålla ihop hela förvaltningens kompetensutveckling och även genomföra vissa insatser. I delar av organisationen finns redan etablerade strukturer, och en viktig del av arbetet är att vidareutveckla dessa så att de kan stödja helheten.
Enheten ansvarar för att omhänderta nationella riktlinjer och fungerar som en drivande kraft i att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet. Detta innebär bland annat att identifiera relevanta kunskapsområden och se till att kompetens sprids på ett sätt som kommer verksamheterna till nytta. Uppdraget omfattar också att genomföra egna utvärderingar och verksamhetsnära utvecklingsarbete. Enheten ansvarar dessutom för samarbetet med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Förvaltningen möter ökande krav på spetskompetens till följd av förändrade uppdrag, ökad komplexitet och nya arbetssätt. Detta kräver en långsiktig och sammanhållen kompetensförsörjning, där både utveckling av befintlig och tillgång till ny kompetens är avgörande. Enhetens uppdrag tangerar kompetensförsörjningsområdet och bedrivs i nära samarbete med HR för att säkerställa behovsstyrda och strategiskt förankrade insatser som möter både nuvarande och framtida kompetensbehov.
Förvaltningen befinner sig samtidigt i utveckling inom flera strategiska områden, såsom kompetensförsörjning och bemanning, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, digitalisering och välfärdsteknik samt självbestämmande och likvärdigt stöd för brukarna, där du förväntas bidra.Kvalifikationer
Du är välkommen att söka tjänsten om du har en högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng och som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Det krävs att du har chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom funktionshinderområdet och socialt arbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och, tillsammans med verksamhet, tagit tillvara olika perspektiv för att skapa önskad utveckling.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Övrig information
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
