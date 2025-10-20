Enhetschef för Ekonomiservice i Uppsala
Trossamfundet Svenska Kyrkan / Ekonomichefsjobb / Uppsala Visa alla ekonomichefsjobb i Uppsala
2025-10-20
Ansvarar för samverkan och digitalisering av system och tjänster som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan finns där människor finns.
Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet, som är Svenska kyrkans nationella nivå, jobbar ca 600 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Vill du leda en nyskapande verksamhet i ett meningsfullt sammanhang och bidra till ekonomiservice utveckling?
Vi söker nu en enhetschef till Ekonomiservice Öst, en geografisk enhet inom Svenska kyrkans Ekonomiservice. Enhetschefens övergripande ansvarsområde är att driva och hålla ihop enhetens arbete och personal för att nå uppsatta mål och resultat. I samarbete med övriga enhetschefer och sektionschef kommer du att bidra till utveckling av hela Ekonomiservice.
Vår verksamhet
Svenska kyrkans ekonomiservice finns till för församlingar, pastorat, stift, prästlönetillgångar, den nationella nivån och andra inom Svenska kyrkan som har behov av ekonomitjänster med tillhörande stöd. Syftet är att leverera tjänster med jämn och hög kvalitet som bidrar till ökad ekonomisk hållbarhet och minskad sårbarhet. Etableringen av Ekonomiservice startade 2025 och pågår under en längre tid. I etableringen ingår bl a att genomföra verksamhetsövergångar, införa nytt ekonomi- och beslutsstödsystem samt affärsmodell, utveckla nya tjänster och nå så hög anslutning som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som enhetschef för ekonomiservice Öst, leder du det operativa arbetet och har ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du kommer inledningsvis att ha medarbetare i Uppsala. Under 2027 planeras verksamhetsövergång för medarbetare i Visby stifts servicebyrå och därefter ingår även dessa i Ekonomiservice Öst.
I uppdraget som enhetschef ingår även att:
- bistå sektions-/ avdelningschef i arbete för effektivisering av arbetet och en hållbar ekonomi samt identifiera nya behov och möjligheter till tjänsteutveckling.
- utveckla verksamhet med fokus på affärsmässighet, kundnytta, kvalitet och effektivitet.
- förvalta relationen med de församlingar/pastorat och andra enheter som enheten har avtal med.
- bemanningsplanering och coachning av medarbetare i konsultrollen.
- utföra övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller på kansliet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- universitets- eller högskoleexamen inom relevant ansvarsområde.
- minst 5 års gedigen erfarenhet av chef- och ledarskap.
- dokumenterad erfarenhet av att leda konsultverksamhet, dvs uppdragsbaserad tjänsteleverans eller liknande verksamhet.
- kunskaper och erfarenheter från teambaserat arbetssätt.
Det är meriterande med
- arbetslivserfarenhet från Svenska kyrkan eller annan politiskt eller ideellt styrd organisation.
- tidigare erfarenhet av förändringsledning, affärs- och processutveckling.
- ledarskapsutbildning.
För arbetet behöver du ha god datorvana, inklusive Officepaketet, samt kvalificerad ekonomisk kunskap. Svenska, flytande i tal och skrift.
Som person är du resultatinriktad och drivande för att möta specifika mål i en verksamhet som präglas av hög förändringstakt och utveckling. Du är lojal med avdelningens mål och värderingar. Vi ser också att du är kommunikativ, relationsskapande med medarbetare, chefskollegor, kunder och andra intressenter internt, inomkyrkligt och externt. För att vara ledare i vår verksamhet krävs det att du är stabil, har god struktur och förmåga att självständigt prioritera bland en bred skala av arbetsuppgifter.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats som präglas av gemenskap, samarbete, ansvarstagande, kundfokus och glädje - vi blir "bäst tillsammans". Du är en god företrädare för Svenska kyrkan och har förmågan att balansera kundbehov och god arbetsmiljö med ekonomisk hållbarhet.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Mer information
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Frykberg via mejl; maria.frykberg@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare, mailto:siri.troili@svenskakyrkan.se
(Vision), mailto:Malin.Andren@svenskakyrkan.se
(Akavia) och mailto:Andreas.Sandberg@svenskakyrkan.se
(KyrkA).
På kyrkokansliet utför vi, till vissa tjänster (alltid inom IT), bakgrundskontroller i vår rekryteringsprocess för att skapa en så kvalitetssäkrad process som möjligt.
När vi rekryterar till chefstjänster så tillämpar vi dels second opinion via https://www.signerarekrytering.se/tester-second-opinion,
dels utökad bakgrundskontroll via https://tofindout.se/sv/bakgrundskontroll/rapportpaket/.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2025-11-09.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-avdelningen via mail, mailto:kyrkokansliet.personalavdelning@svenskakyrkan.se
, för vidare instruktion om hur du ansöker.
