Enhetschef för bibliotek
Talangbron Sverige AB / Chefsjobb / Borlänge
2025-09-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Är du en engagerad ledare med erfarenhet av grupputveckling? Då kan detta uppdrag som enhetschef för biblioteket i Dalarna vara helt rätt för dig! Uppdraget pågår 15 oktober 2025 - 30 maj 2026 och ger dig möjlighet att leda en verksamhet med stor betydelse för kultur, bildning och delaktighet.
Ditt uppdrag:
Som enhetschef för biblioteket blir du en del av ledningsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen. Du leder och utvecklar en personalgrupp med fokus på att stärka samarbete, delaktighet och arbetsglädje. I rollen har du fullt ansvar för verksamhet, personal och budget, och ser till att biblioteket erbjuder god service till medborgarna samt uppfyller organisationens mål och riktlinjer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med grupputveckling i personalgrupper där samarbetsklimat, förtroende och tillit behövt stärkas.
Har förmåga att leda processer som bidrar till ökad samverkan, gemensam riktning och en hållbar arbetsmiljö.
Är en trygg och lyhörd ledare som trivs med ansvar för både människor och verksamhet.
Det finns inget krav på tidigare erfarenhet som bibliotekschef. Det viktiga är din kunskap och erfarenhet av att framgångsrikt arbeta med grupper och utveckling.
Omfattning:
Heltid, 100 %. Uppdraget inleds med cirka 1-2 veckors introduktion.
Period:
15 oktober 2025 - 30 maj 2026.
Om Talangbron:
På Talangbron har vi gedigen erfarenhet av att matcha rätt personer med spännande uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Vi finns med som stöd genom hela processen, från första kontakt till att uppdraget är i gång. Hos oss får du en personlig och trygg bemanningslösning där dina styrkor tas tillvara och utvecklas. Vårt mål är att du ska känna dig uppskattad, delaktig och motiverad i ditt uppdrag.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande chefsuppdrag inom kultur- och fritidsområdet.
Möjlighet att leda en verksamhet med stor betydelse för invånarnas kultur och bildning.
Stöd och nära kontakt med våra rekryteringskonsulter under hela uppdraget.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 14 september 2025.
Urval sker genom CV och intervju. Preliminärt intervjudatum är 20 september 2025. Så ansöker du
