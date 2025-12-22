Enhetschef - Fritid
2025-12-22
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som enhetschef för fritid har du ett helhetsansvar för enheten för fritid som omfattar fritidsgårdar, ungdomsverksamhet, simhall och friluftsbad. I rollen som enhetschef ingår det även att aktivt samverka för ett rikt föreningsliv, i uppdraget ingår att leda och följa upp arbetet kring Aktivitet förebygger och Skol-IF. Du leder ett engagerat team och arbetar strategiskt men även operativt vid behov. I rollen ingår att utveckla verksamheten i linje med kommunens mål, skapa trygga och inspirerande mötesplatser för barn och unga. Du ansvarar för personalledning, arbetsmiljö och kompetensutveckling, samtidigt som du har budget- och verksamhetsansvar.
Arbetet innebär nära samverkan med skolor och civilsamhället, liksom med andra förvaltningar och fastighetsavdelningen i frågor som rör drift och utveckling av anläggningar. Du driver utvecklingsprojekt som ökar barns och ungas delaktighet i fritidsutbudet och bidrar till att skapa ett rikt och inkluderande fritidsliv. Som enhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är en viktig del i det strategiska arbetet för kultur- och fritidsförvaltningenKvalifikationer
Formella kompetenser
Högskoleutbildning
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom fritidsvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap eller ledarskap.
* Erfarenhet av ledarskap
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom offentlig verksamhet eller fritids-/ungdomsverksamhet.
* Kunskap om budgetarbete och verksamhetsstyrning
* Kunskap om budgetarbete, ekonomisk uppföljning och verksamhetsstyrning.
* Erfarenhet av att samverkan med föreningsliv och civilsamhälle
* Erfarenhet av projektledning och samverkan med föreningsliv och civilsamhälle.
Personliga kompetenser
Leda & följa upp.
* Motiverar och inspirerar medarbetare.
* Leder, fördelar och följer upp arbetet.
* Ger råd, stöd och möjligheter till utveckling.
* Har förmåga att prioritera.
Skapa relationer och nätverk
* Skapar goda relationer till personer du möter i sitt arbete.
* Bygger nätverk.
* Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Presentera och kommunicera information
* Talar klart, välformulerat och engagerat.
* Håller presentation och talar med skicklighet och självförtroende.
* Lyssnar och är mottaglig för motparten.
* Inger förtroende.
Planera och organisera
* Upprättar klart definierade mål och arbetar mot dessa.
* Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
* Sätter upp och håller tidsramar.
* Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.
ÖVRIGT
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se
Tillträde sker efter överenskommelse. Intervjuer och urval sker löpande under anställningsprocessen. Ersättning
