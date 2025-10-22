Enhetschef - Elproduktion och samhälle
Vill du vara med och leda arbetet med elektrifieringen? Vi söker nu en engagerad och strategisk enhetschef till enheten Elproduktion och samhälle. Som enhetschef får du en central roll i att utveckla och driva arbetet med att främja utbyggnaden av fossilfri elproduktion för att möjliggöra ett elektrifierat samhälle. Sveriges planerings- och leveranssäkerhetsmål vägleder oss i arbetet där teknik, ekonomi och samhällsintressen möts. Du leder en grupp kunniga medarbetare och ansvarar för att enheten bidrar med analyser, underlag och lösningar som stärker energisystemets omställningsförmåga. Sök tjänsten och bidra till ett robust energisystem för Sverige.
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - styrning, utveckling och samhällsnytta
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och utvecklar enhetens arbete, stärker den kollektiva kompetensen och skapar förutsättningar för att möta samhällsutmaningar i en alltmer komplex och föränderlig omvärld. Rollen innebär också att du driver en aktiv dialog med branschen, andra myndigheter och internt inom organisationen. Tillsammans med övriga enhetschefer och avdelningschefen ingår du i avdelningens ledningsgrupp, där du bidrar till strategiska prioriteringar och helhetsperspektiv kopplat till avdelningens och myndighetens uppdrag. Du rapporterar till chefen för Klimatavdelningen.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom samhälls-, natur- eller teknikområdet. Du har relevant och aktuell erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla arbetsgrupper. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med energisystemsfrågor alternativt chefserfarenhet i analysverksamhet i offentlig verksamhet. För rollen krävs att du kommunicerar mycket väl på svenska, både i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska. Du har dessutom goda kunskaper i moderna IT-system och program.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med analyser och främjande inom följande områden: energisystem, elproduktion, elnät eller elmarknad och har förmåga att omsätta analyser till konkret verksamhetsutveckling. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att driva utveckling och hitta kreativa lösningar på komplexa problem, särskilt inom områden där ramarna inte är helt givna.
Personliga egenskaper
Som ledare är du trygg och har ett tydligt ledarskap - du motiverar, engagerar och skapar delaktighet i arbetet mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap och förväntningar är klara för alla. Du är initiativtagande och driver aktiviteter framåt för att nå resultat. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och se möjligheter i nya omständigheter. Du har god samarbetsförmåga, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt, och du visar personlig mognad genom att vara stabil, lyhörd och professionell i alla situationer.
Om arbetsplatsen
Enheten arbetar med att främja utbyggnad av elproduktion. Enhetens fokus är hindersanalyser, utveckling av samexistenslösningar, friläggande av målkonflikter. Enheten ansvarar också för att säkerställa fortsatt effektiv tillgång till vattenkraft. Enhetens arbete syftar främst till att ta fram utredningar och underlag inom ansvarsområdet.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel. Föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 12 november 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-011427. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sara Sundberg på telefon 016-544 20 42 eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 0720-79 69 88
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
