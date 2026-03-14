Enhetschef - Basal hemsjukvård Västerort
2026-03-14
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag?
Nu söker vi en trygg och engagerad ledare som vill vara med och utveckla vår basala hemsjukvård i Västerort. Som enhetschef får du en central roll i att skapa förutsättningar för trygg, säker och tillgänglig vård i patientens hem - tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Hos oss på Aleris arbetar vi utifrån våra värderingar ansvarsfullt, enkelt och innovativt - med målet att alltid ge människor rätt vård i rätt tid.
Om verksamheten
Aleris Basal hemsjukvård arbetar på uppdrag av vårdcentraler i Stockholms län och ansvarar för vård kvällar, nätter och helger när vårdcentralerna är stängda.
Våra team utgår från fem geografiska enheter och gör hembesök hos patienter som behöver medicinsk bedömning och behandling i hemmet.
Verksamheten är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet), palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Om rollen
Som enhetschef för basal hemsjukvård i Västerort har du en central roll i att leda och utveckla verksamheten tillsammans med ditt team.
Du skapar förutsättningar för medarbetarna att leverera trygg, tillgänglig och patientsäker vård i patientens hem.
I uppdraget ingår bland annat att:
Ha personal-, arbetsmiljö- och resultatansvar
Leda verksamheten utifrån avtal, budget och verksamhetsplan
Säkerställa kvalitet, kontinuitet och patientsäkerhet
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete
Bidra till strategiska frågor i verksamhetens ledningsgrupp
Du leder ett engagerat team bestående av biträdande enhetschef, sjuksköterskor, undersköterskor och koordinatorer.
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i basal hemsjukvårds ledningsgrupp.
Arbetstiden är främst kontorstid måndag-fredag, men viss närvaro kväll eller helg kan förekomma för att möta verksamheten när den är i drift.
Din arbetsplats kommer att vara i våra nya lokaler på Anderstorpsvägen 10 i Huvudsta.
Vårt erbjudande
Hos oss får du ett meningsfullt chefsuppdrag i en verksamhet som växer och utvecklas.
Vi erbjuder bland annat:
Ett varierat och utvecklande ledaruppdrag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ledarutvecklingsprogram och stöd i ditt chefsuppdrag
Kompetenta kollegor och nära samarbete i ledningsgruppen
Tydliga mål och en kultur som präglas av samarbete, förbättringsarbete och hållbart ledarskap
Vi arbetar systematiskt med kvalitet, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling - för att ständigt bli bättre och skapa de bästa förutsättningarna för både patienter och medarbetare.
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett genuint intresse för människor och utveckling.
Du har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom hälso- och sjukvård eller ledarskap
Erfarenhet av arbetsledning, gärna inom hälso- och sjukvård
God förståelse för hemsjukvårdens uppdrag
Förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö
För att lyckas i rollen är du:
Kommunikativ och relationsskapande
Strukturerad och tydlig i ditt ledarskap
Lyhörd och trygg i att fatta beslut
Drivande i förändrings- och förbättringsarbete
Du har även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, samt god system- och datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning) Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Urval sker löpande - skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till Aleris - där vi tillsammans utvecklar framtidens vård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388043-1893604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
171 54 HUVUDSTA
