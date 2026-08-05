Engineer - Research & Development | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-08-05
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Vi söker en engagerad och noggrann analytisk kemist för ett konsultuppdrag via Lernia hos Cytiva i Uppsala. Tjänsten passar dig som vill arbeta med forskning och utveckling inom bioteknik, bidra till utvecklingen av produkter som används vid tillverkning av ledande biologiska läkemedel och trivs i en miljö där avancerad laboratorieanalys, problemlösning och tvärfunktionellt samarbete står i fokus.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia. Uppdraget är på heltid med möjlighet till förlängning för rätt person.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som analytisk kemist inom R&D kommer du att bli en del av Analytical Technology-sektionen inom avdelningen R&D Resins & Ligand Design på Cytiva i Uppsala. Teamet består av 17 medarbetare och ansvarar för att utveckla och tillämpa analytiska tekniker för karakterisering av hartser, intermediärer och andra ämnen kopplade till tillverkning av kromatografiska produkter.
Du kommer att arbeta i projekt kopplade till ny produktutveckling samt produkt- och processförbättringar. Rollen innebär nära samarbete med flera delar av organisationen, däribland forskning och utveckling, kvalitetskontroll och produktion. Du kommer även att bidra med expertis inom analytiska metoder och felsökning för att säkerställa hög kvalitet och robusta processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Delta i projektteam inom produktutveckling samt produkt- och processvård
Genomföra analyser med hjälp av kromatografiska tekniker och andra analytiska metoder
Utveckla, optimera och implementera nya analytiska metoder
Utföra metodvalidering och dokumentera resultat enligt gällande kvalitetskrav
Genomföra analysuppdrag från produktion och kvalitetskontroll
Analysera data och bidra med vetenskapliga underlag för problemlösning och förbättringsarbete
Samarbeta tvärfunktionellt med interna avdelningar för att utveckla och förbättra produkter och processer
Om dig
Formell kompetens
Doktorsexamen (PhD) eller masterexamen (MSc) inom analytisk kemi, kemi, bioteknik eller motsvarande relevant område
PhD med några års arbetslivserfarenhet, eller MSc med flera års erfarenhet inom analytisk kemi
Erfarenhet av kvantitativ kromatografi med fokus på LC och/eller GC samt masspektrometri
Erfarenhet av analytiskt laboratoriearbete och metodutveckling
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då engelska är arbetsspråk
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Forsknings- och projektarbete inom industriell miljö
Utveckling och validering av analytiska metoder
Statistisk dataanalys och utvärdering av resultat
Arbete inom kvalitetssäkrade miljöer och reglerade branscher
God datorvana och erfarenhet av relevanta analys- och databehandlingsverktyg
Svenska som arbetsspråk
Som person är du analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs med praktiskt laboratoriearbete och har ett noggrant och flexibelt arbetssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och uppskattar att samarbeta med kollegor från olika delar av organisationen.
Varför ska du söka tjänsten?
Du får möjligheten att bli en del av ett kompetent och dynamiskt team som arbetar med utveckling och stöd av produkter som används vid framställning av ledande biologiska läkemedel. Rollen erbjuder en stimulerande kombination av avancerad analytisk kemi, forskning och utveckling samt nära samarbete med flera viktiga funktioner inom verksamheten.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Uppsala
Lön: Enligt överenskommelse
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten, hör av dig till bemanning.uppsala@lernia.se
Bakgrundskontroll
I vissa uppdrag ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss och erbjuder därför våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8021449". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10022965