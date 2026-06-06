Engelsktalande Eventpersonal 9-14/6
Memu Svensk Mässbemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memu Svensk Mässbemanning AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Jönköping
eller i hela Sverige
MEMU SVENSK MÄSSBEMANNING AB arbetar med personal för evenemang, kongresser och mässor. Vi deltar i cirka 40 olika evenemang varje år.
Vi är glada att kunna meddela att vi återigen (senast de var i Stockholm var 2018) har blivit utsedda till officiell personalleverantör för EHA-kongressen som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö 9-14/6.
På denna kongress kommer vår personal att arbeta som montervärdinnor, skanna deltagare med smartphone, vara värdinna i föreläsningssalar och utföra olika uppgifter som är vanliga på internationella kongresser. Detta blir en utmärkt möjlighet för dig att arbeta på en internationell plats i din "hemstad".
Titta gärna på en film https://www.youtube.com/watch?v=0sh86v4e0gQ&feature=youtu.be
Hemsida www.memu.se
Vi söker personal som älskar att ge service till deltagare från hela världen. Du behöver vara professionell, ha en vänlig närvaro och gott uppförande. Våra krav är höga när det gäller social kompetens och arbetsförmåga. Vi matchar noggrant personalen med rätt uppgift på kongressen med rätt bakgrund. Detta kommer att bli ett minne för många år för dig som anställd.
Detta är en internationell kongress, så engelska kommer att vara det officiella språket.
Vänligen skicka ditt CV/bild till info@memu.se
med ämnesraden "EHA". Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: info@memu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EHA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Memu Svensk Mässbemanning AB
(org.nr 556560-6729), http://www.memu.se
Mässvägen 1 (visa karta
)
125 80 STOCKHOLM Arbetsplats
Memu Svensk Mässbemanning AB Jobbnummer
9950964