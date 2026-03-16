Engagerad SPA-personal sökes timanställning under sommaren
Är du serviceinriktad, flexibel och vill arbeta i en rogivande och professionell miljö? Vi söker nu engagerad spa-personal till vårt spa på First Hotel Planetstaden inför sommaren, med möjlighet till timanställning och sommarvikariat, med chans till förlängning vid gott arbete.
Arbetsuppgifter:
Ta emot gäster och ge dem en professionell och välkomnande service
Hjälpa gäster med frågor och önskemål före, under och efter deras besök
Administrera bokningar via telefon, mejl och bokningssystem
Hantera betalningar och kassahantering
Hålla spaet i ordning och bidra till en trivsam och säker miljö, inklusive städning
Bidra till en rogivande och välkomnande atmosfär för alla gäster
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Trivs med att möta människor och ge god service
Kan arbeta självständigt men också i team
Är flexibel och har god arbetsmoral
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har datavana (erfarenhet av bokningssystem eller spaadministration är meriterande)
Kan bidra till att hålla spaet rent och ordnat
First Hotel Planetstaden är ett modernt hotell i Lund som välkomnar både affärsresenärer och familjer. Vårt spa är en oas där gästerna kan koppla av och njuta, och vi lägger stor vikt vid hög service, professionellt bemötande och personlig omsorg. Som medarbetare på spaet blir du en viktig del i att skapa en varm och välkomnande atmosfär för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: moa-lill.andersson@firsthotels.se Arbetsgivare Operation Lund AB
(org.nr 556310-8959)
Dalbyvägen 38 (visa karta
)
224 60 LUND Arbetsplats
First Operations Lund AB Kontakt
Front Desk Manager
Moalill Andersson moa-lill.andersson@firsthotels.se +46 76 844 68 72 Jobbnummer
