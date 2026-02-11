Engagerad lokalvårdare med samordningsansvar
Avdelningen för infrastruktur
Vi söker nu tre lokalvårdare med samordningsansvar som vill ta en aktiv roll i den dagliga driften av lokalvården på SLU Uppsala. I uppdraget ingår att, i nära samarbete med lokalvårdschef, stötta kollegor och bidra till struktur, kvalitet och god arbetsmiljö.
Du arbetar operativt med lokalvård och har samtidigt ett samordnande ansvar där ditt engagerade och uppmuntrande sätt är centralt.
Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare med samordningsansvar har du en viktig roll i den dagliga driften av lokalvården på SLU. Du arbetar operativt med lokalvård samtidigt som du, tilsammans med övriga samordnare bidrar till struktur, planering och ett välfungerande arbetsflöde. Uppdraget innebär att stötta kollegor i det dagliga arbetet, vara ett föredöme i arbetssätt och kvalitet samt bidra till en god arbetsmiljö genom ett engagerat och uppmuntrande förhållningssätt.
I rollen ingår även att introducera och handleda nya medarbetare, följa upp att rutiner och kvalitetskrav efterlevs samt använda digitala system för planering, rapportering och kommunikation i det dagliga arbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård och som trivs med att ta ansvar och skapa struktur i vardagen. Du har god samarbetsförmåga och ett tydligt, respektfullt och uppmuntrande sätt i kontakten med kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana och kunna arbeta i sedvanliga program såsom e-post, Word och Excel.
Tjänsten kräver B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av samordningsansvar eller arbetsledning inom lokalvård
• Erfarenhet av introduktion och handledning av medarbetare
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU.
Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala, Ultuna
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-08
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
