Engagerad ingenjör till stridsflygavdelningen
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Linköping
, Karlsborg
, Skövde
, Arboga
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du ingenjör med erfarenhet av arbete med flygsystem? Har du lätt för att samarbeta med andra samt har förmåga att planera och organisera ditt arbete? Vill du arbeta i kvalificerade projekt i en expansiv organisation med målet att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten
I rollen som systemingenjör kommer du att ha ett övergripande ansvar för att genomföra förbättringar och rättningar av tekniska problem som rapporterats från Försvarsmaktens drift av systemet, du ansvarar för att detta genomförs genom att inhämta och omhänderta dessa samt ser till att detta fungerar smidigt och effektivt. Vidare ansvarar du för att säkerställa att ersättningslösningar tas fram för komponenter och apparater där tillverkning har upphört.
Du får i denna roll vara med i processen vad gäller utveckling och förvaltning av JAS 39 Gripen systemet och vara bidragande till hur det utvecklas. Du arbetar i nära samverkan med projektledare för berörda projekt och är delaktig i kravställning och upphandlingsarbete samt koordinerar vid behov verksamheten inom Stridsflygavdelningen och med Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i Stockholm eller Linköping.
Om dig
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har en högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av arbete med flygsystem. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tekniskt systemarbete samt kunskap om flygmaterielsystem 39 Gripen. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av offentlig upphandling och projektledning. Har du kunskap om FMV:s eller Försvarsmaktens verksamhet är det ett plus.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Vidare är du flexibel och öppen för förändringar i kravbilder och utvecklingsprojekt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-22
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Kristian Säf Pernselius via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9536523