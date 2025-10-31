Engagerad Gruppledare
2025-10-31
Ett smart och meningsfullt valBrinner du för teamutveckling? Är du intresserad av ledarskap och arbetet att skapa en god arbetsmiljö?
Din nya arbetsplats
Hallsta är ett av Europas ledande bruk inom specialpapper. Vi driver utvecklingen mot framtidens pappersprodukter med stort fokus på hållbarhet. Våra produkter är klimatneutrala och vårt bruk är idag helt självförsörjande på ånga. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss hittar du närmare 400 medarbetare. Hallsta Pappersbruk har tradition av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt bruk. Vi ligger pendlingsbart, längs den vackra roslagskusten, från större orter såsom Norrtälje och Uppsala.
Din framtida utmaning
Som gruppledare på Hallsta pappersbruk har du en central roll i att skapa förutsättningar skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete. Du arbetar som gruppchef för två team inom massaavdelningen - en dagtidsgrupp och en 2-skiftsgrupp - och får möjlighet att påverka både vardag och framtid.
Ditt uppdrag är att bygga engagemang, säkerställa en trygg arbetsmiljö och driva förbättringsarbete tillsammans med dina medarbetare. Du ansvarar för planering, bemanning och budget, och samarbetar nära med kollegor inom hela bruket. Här får du chansen att utveckla både människor och processer, samtidigt som du bidrar till en hållbar och innovativ verksamhet.
Rollen passar dig som vill vara med och forma framtidens ledarskap - och som ser möjligheter i att inspirera andra att växa.
För att lyckas i rollen
Om du är redo för en ny utmaning där du får leda och utveckla andra, kan detta vara rollen för dig. Trivs du med att skapa engagemang, bygga starka team och arbeta för en trygg arbetsmiljö? Då kommer du att passa hos oss. Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av arbetsmiljöarbete och är van att arbeta strukturerat med frågor som riskanalyser och säkerhet. I din roll som gruppchef skapar du förtroende till medarbetarna i teamet, är lyhörd, kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt samt arbetar aktivt med feedback.
Det är en fördel om du har lett personal tidigare eller har erfarenhet från processindustri. Har du dessutom drivit projekt eller förbättringsarbete ser vi det som ett extra plus.
Hos oss får du möjlighet att växa som ledare och bidra till en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner stolthet. Välkommen att ta nästa steg tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka.
Hos oss får du det bästa av två världar. På Hallsta pappersbruk så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Ansök redan idag!
Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan senast 16 november!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
