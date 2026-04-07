ENA Energi rekryterar Miljöingenjör
I ett kraftvärmeverk där energiproduktion pågår dygnet runt krävs mer än teknik och maskiner. Det krävs struktur, omdöme och långsiktigt ansvar. Som Miljöingenjör på ENA Energi är du den som håller ihop miljö, kemi och säkerhet - i en verksamhet som är både samhällsviktig och tekniskt komplex.
ENA Energi AB är ett kommunägt energibolag som sedan mitten av 1990-talet producerar el och fjärrvärme med nästan 100 % biobränsle. Med cirka 40 medarbetare levererar vi omkring 220 GWh värme och cirka 75 GWh el till Enköping via ett fjärrvärmenät som sträcker sig över hela kommunen.
Miljöingenjör till kraftvärmeproduktion
Vill du arbeta nära processen, med verklig påverkan på både miljöprestanda och säker drift, kan detta vara rätt roll för dig.
Om rollen
Rollen som Miljöingenjör på ENA Energi är bred men har ett tydligt fokus på miljöarbetet kopplat till kraftvärmeproduktionen. Du har ett samlat ansvar för uppföljning och utveckling av verksamhetens miljöprestanda samt för regelefterlevnad, miljötillstånd, rapportering och dialog med tillsynsmyndigheter. I rollen ingår även att följa upp och verifiera utsläpp samt att fungera som sakkunnigt stöd till drift och ledning i miljörelaterade beslut.
Arbetet bedrivs nära anläggningen och i nära samarbete med drift, anläggningsförvaltning och ledning. Rollen kombinerar strukturerad uppföljning och rapportering med ett verksamhetsnära och pragmatiskt förbättringsarbete, där du bidrar till att utveckla arbetssätt och säkerställa att verksamheten uppfyller gällande miljölagstiftning och krav.
En viktig del av rollen är även process- och vattenkemi, med fokus på struktur, uppföljning och kontroll snarare än operativt utförande. Du ansvarar för att vattenkemin i produktion och distribution följs upp på ett systematiskt sätt och att arbetssätt, gränsvärden och rutiner är ändamålsenliga och stödjer en stabil drift samt långsiktig anläggningshälsa. I rollen ingår att följa upp resultat, stödja driftorganisationen vid avvikelser och behov av åtgärder samt att säkerställa att rätt kontroller och uppföljning genomförs.
Utöver detta samordnar du det systematiska arbetsmiljöarbetet samt har ett övergripande ansvar för kemikaliehantering och kemikaliesäkerhet. Inom dessa områden säkerställer du att rutiner, uppföljning och regelefterlevnad fungerar och att organisationen har ett tydligt och fungerande arbetssätt.
Rollen är självständig och förtroendebaserad, med stort eget ansvar och god möjlighet att påverka hur arbetet bedrivs och utvecklas över tid.
Vem vi tror att du är
Du är trygg i din yrkesroll och van att arbeta i teknisk eller industriell miljö. Du har ett analytiskt förhållningssätt, ett utvecklat säkerhetstänk och förstår samspelet mellan lagkrav, teknik och daglig drift.
Du tar ansvar för helheten, arbetar strukturerat även när frågorna är komplexa och har förmåga att kommunicera tydligt med både driftpersonal och externa aktörer. Du är bekväm med att fatta beslut inom ditt ansvarsområde och vågar driva förbättringar när du ser behov av dem, även när dessa kräver samordning och uthållighet över tid.
Hos oss värderas professionalism, samarbete och långsiktighet högre än snabba lösningar.
Vi söker dig som har högskole- eller civilingenjörsexamen inom miljö, energi, kemiteknik eller motsvarande, samt erfarenhet av miljö- och/eller kemirelaterat arbete inom industri, energi eller processverksamhet. Du har god förståelse för relevant lagstiftning och myndighetskrav och uttrycker dig väl i svenska och engelska, både i tal och skrift. B-körkort krävs.
Erfarenhet från kraftvärmeverk, processindustri eller arbete med utsläppsrätter och myndighetsrapportering är meriterande, men inte ett krav.
Praktiskt
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Enköping. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan. Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB lena.brantberg@brapersonal.nu
, 0703-50 89 09
Andreas Jansson, Driftchef, ENA Energi AB andreas.jansson@enae.se
Fackliga ombud: SEKO Niclas Olofsson, 070-602 13 26 Vision Habib Acar: 0171-62 50 56
I rekryteringen samarbetar ENA Energi AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Ena Energi AB.
