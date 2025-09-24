En fot in
Hej!
Vi förstår att arbetsmarknaden är tuff just nu. Alla dessa CVn och personliga brev som mejlas kors och tvärs och du har säkerligen upplevt en blandad svarsfrekvens. Ibland är det enda man önskar en fot in, en möjlighet att visa vad man går för. Om du känner igen dig tycker vi att du ska skicka in en ansökan till oss.
Vi är God Assistans och vi bedriver, som namnet antyder, personlig assistans. Vi finns över hela Sverige och har kunder från Gällivare i norr till Malmö i syd.
Denna annons gäller primärt Värmland.
Vi söker flera timvikarier till vår verksamhet. En roll som vi vet inte är helt enkel eftersom den ställer krav på dig att vara flexibel och anpassningsbar till verksamheten. Men, om du väljer att se detta som en fot in i arbete och du visar hur bra du är så är chansen stor att vi ger dig mer uppdrag. I vår verksamhet så är det ofta så att man startar som timvikarie för att arbeta sig uppåt till en tillsvidareanställning.
Rollen som personlig assistent:
Att vara personlig assistent är ett mångfacetterat arbete. Du agerar armar och ben till en annan människa och den uppgiften kan ta sig många olika uttryck. Ofta hjälper du en annan människa med sin dagliga livsföring. Det betyder att du hjälper personen med olika saker som att: kliva upp ur sängen, av- och påklädning, hygien, såromvårdnad, matlagning, kommunikation, tolkning - you name it. Hur mycket en person klarar är olika och därför är det svårt att sätta en exakt arbetsbeskrivning, den är skräddarsydd efter varje individs behov.
Du behöver förstå att ditt arbete handlar om att hjälpa en annan person till ett fullvärdigt liv utefter dennes förmåga och det är ingen enkel uppgift. Du behöver vara anpassningsbar, lösningsfokuserad och omhändertagande som person.
Vem lyckas i yrket?
De personer som fungerar allra bäst som personliga assistenter är personer som vill arbeta. Som värdesätter att komma i tid och vara proaktiva i sin kommunikation. Yrkesrollen bygger på personlig relation, både med kund och kundansvarig. Förmodligen ser du dig själv som empatisk, vilket betyder att du tänker på andra och har en förmåga att förstå deras situation. Dessa egenskaper gör att du skapar perspektiv för livet och således önskar du göra en annan persons liv bättre.
Vad ökar mina chanser till arbete?
Det finns några saker som vi ofta pratar om på intervjuer med våra kandidater. Vi kollar om man kan arbeta dag, kväll, natt och helg av den anledningen att arbetspassen kan återfinnas på alla dygnets timmar. Vi kollar om man har bil och körkort, ofta för att enklare ta sig till jobbet och ibland för att du kommer köra kunds bil. Vi kollar också ofta allergier eller huruvida du röker eller inte. Ibland har kund husdjur, ibland önskar de inte att du luktar rök.
Avslutningsvis är din inställning av stor vikt. Det kommer vi, initialt, se på hur du skrivit ditt personliga brev, är det en mall eller finns det en tanke bakom. Om du vill arbeta så tror vi att du kommer visa det genom att komma i tid, vara flexibel och se möjligheter istället för hinder.
Bör jag söka?
Om du är av åsikten att du önskar en fot in på arbetsmarknaden och ser att du har möjlighet att arbeta, då ska du söka. Du förstår att att rollen som timvikarie bygger på att du rings in vid ordinarie personals frånvaro. Det betyder ett visst mått av flexibilitet från din sida för att det ska fungera för alla. Samtalen kan komma tidigt på morgonen så det är viktigt att du svarar.
Vill du läsa mer om vår verksamhet så föreslår vi att du följer oss på www.facebook.com/GAVarmland
Vi hoppas vi ses!
Hälsningar från kontoret i Karlstad Ersättning
