En ambitiös vinförsäljare !
2026-01-14
Livijn Wine & Spirits söker försäljare för vin inom HoReCa sektorn.
Livijn Wine & Spirits är ett modernt och innovativt företag som importerar kvalitetsviner från Europa.
I vår produktportfölj har vi mousserande, vita, röda och roséviner. Vi har som ideologi att importera enbart ekologiska viner från Europa.
Nu söker vi en driven försäljare som uppsöker restauranger, cateringfirmor och hotell för att presentera våra goda kvalitetsviner.
Tjänsten innebär att boka möten samt besöka potentiella kunder och kunna göra avslut, d.v.s påverka till en försäljning.
Vi önskar att sökande har en bred och djup erfarenhet inom försäljning samt har ett stort intresse i vinets värld.
Sökande bör vara positiv, envis, initiativrik, ambitiös och engagerad.
Initialt tillämpar vi provisionslön med en möjlighet att erhålla en grundlön + provision i förlängningen.
Har sökande ett företag så är det en fördel.
Det är meriterande om sökande har flerårig erfarenhet av uteförsäljning och sommelierkompetens.
Vi arrangerar även spännande och exklusiva vinprovingar regelbundet och vill sökande hålla i dessa så är det en klar fördel som vi värdesätter.
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om din passion för vinet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@livijnwine.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vinförsäljare Stockholm !". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Livijn Coffee Gourmet Arbetsplats
Livijn Wine & Spirits Kontakt
Johan Livijn info@livijnwine.com Jobbnummer
9684891