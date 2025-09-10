Embedded Software Developer med erfarenhet
2025-09-10
Vi på Gigstep letar nu efter en Embedded Software Developer till en av våra kunder i Lund. Uppdraget är ett konsultuppdrag - eller ett gig, som vi kallar det - där du inledningsvis blir anställd av Gigstep, med mycket goda möjligheter till direkt anställning hos företaget längre fram.
Här kommer du att vara en del av ett tvärfunktionellt produktutvecklingsteam med kompetenser inom mjukvara, elektronik, bildkvalitet, mekanik och produktion. Fokus ligger på att utveckla nya kameraprodukter med hög teknisk komplexitet, ofta med inslag av AI och Deep Learning för att förbättra objektigenkänning och analys i kamerascener.
För att passa in i rollen bör du ha ett genuint intresse för teknikutveckling och som vill bidra till framtagningen av avancerade kamerabaserade produkter i en miljö där samarbete, teknisk kompetens och innovationsförmåga är centrala värden.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av inbyggda system och en högskole- eller civilingenjörsexamen inom ett relevant område. Du har ett genuint intresse för teknikutveckling och vill bidra till framtagningen av avancerade kamerabaserade produkter i en miljö där samarbete, teknisk kompetens och innovationsförmåga är centrala värden. Du har dessutom goda kunskaper i C och C++. Kan du utöver det något annat spännande språk? Då blir vi extra imponerade!
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla mjukvara för nya nätverkskameror
Designa och implementera funktioner i den inbyggda Linux-stacken
Felsöka och lösa problem i hela systemet - från kärnnivå till applikationslager
Delta i hela utvecklingscykeln - från koncept till färdig produkt
Vem är det vi letar efter?
Du brinner för att utveckla nya produkter och lösningar - från konceptstadiet hela vägen till lansering.
Du har ett starkt intresse för ny teknik och en vilja att ständigt lära dig mer.
Du är trygg i din kompetens men samtidigt prestigelös och öppen för att ta till dig ny kunskap.
Som person är du:
Nyfiken och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team och bidra till gemensamma mål
Har ett personligt driv och uppskattar en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, kreativitet och tillit
Låter det som att det är dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag eller kontakta mig på moa.hagman@gigstep.com
