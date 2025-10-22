Elskåpsmontör
Revent International AB är ett tillverkningsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för bagerier, och utvecklar även jässkåp och vakuumkylar. De söker nu en Elskåpsmontör att förstärka teamet med, där du kommer arbeta tätt tillsammans med andra operatörer.
Revent International följer ett ISO 9001-certifierat verksamhetssystem för att säkerställa högsta kvalitet och strukturerad verksamhet. Deras produktionsavdelningar omfattar plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en spännande roll i ett innovativt och framgångsrikt företag.
• Kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Arbetsuppgifter inom arbetsområde montering el-skåp
Operatör skall:
• Montera elskåp enligt aktuellt tillverkningsunderlag i form av arbets-kort och el-schema.
• Märka elskåp med serienummerskylt. Utföra besiktning på färdigmonterade elskåp innan elskåp transporteras till nästa produktions-grupp.
• Utföra programmering av systemkort, tillverka manualer samt tillverka kablage.
Egenskaper som är viktiga att inneha som operatör:
• Noggrann
• Ordningsam
• Lyhörd
• Vilja att lära sig nya arbetsuppgifter/moment
• Hjälpsam
• Positiv
• Förståelse för att jobba i grupp/erfarenhet från produktion i grupp
Krav
• Grundskola och min 3 års arbetslivserfarenhet, 3-årigt gymnasium eller motsvarande yrkesutbildning.
• Kunna läsa och förstå el-scheman
• Allmän datakunskap.
Språk
• Svenska, goda kunskaper i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobo@revent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revent International AB
(org.nr 556201-1147)
Ekeby Gård (visa karta
)
194 27 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Revent International Aktiebolag Jobbnummer
9568133