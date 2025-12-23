Elmontör till Sjöbo Elnät
2025-12-23
Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur i ett lokalt bolag med korta beslutsvägar?
Sjöbo Elnät söker nu elmontör som vill bidra till en säker och driftsäker elförsörjning i kommunen.

Om tjänsten
Som elmontör hos Sjöbo Elnät arbetar du med drift, underhåll och utbyggnad av elnätet. Arbetet sker både självständigt och i team och omfattar såväl planerade arbeten som felavhjälpning.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Drift, underhåll och nyinstallation i låg- och mellanspänningsnät
* Felavhjälpning och beredskapsarbete
* Anslutningar av nya kunder samt ombyggnationer
* Dokumentation enligt gällande rutiner och föreskrifter
* Samarbete med kollegor, entreprenörer och andra interna funktionerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Elteknisk utbildning, exempelvis el- och energiprogrammet
* Erfarenhet av arbete som elmontör eller distributionselektriker
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
* ESA-utbildning
* Erfarenhet av arbete inom elnät eller kommunal verksamhet
* Erfarenhet av luftledningsnät
* Certifikat för arbete på vägDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, säkerhetsmedveten och har god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor.
Vi erbjuder;
Ett varierande arbete i ett stabilt och lokalt bolag
Stora möjligheter till kompetensutveckling
Trygga anställningsvillkor
Beredskapstjänst kan ingå i tjänsten
Vi gör löpande urval, välkommen med din ansökan!
Om Sjöbo Sjöbo Elnät
Sjöbo Elnät ansvarar för eldistributionen inom Sjöbo kommun och arbetar för en trygg, effektiv och hållbar elförsörjning.
Ansökan och frågor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elnätschef Patrik Malmros på 0791-43 44 02 eller patrik.malmros@sjoboelnat.se
Företaget har kollektivavtal via kommunala företagens arbetsgivareorganisation - Sobona.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
