Elmontör - uppdrag i Norrköping
2025-11-12
Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Vi söker nu en erfaren elmontör till ett längre konsultuppdrag hos en av våra industrikunder i Norrköping. Uppdraget är på heltid och pågår fram till julen 2025, med möjlighet till förlängning efter det. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.Dina arbetsuppgifter
Som elmontör kommer du främst att arbeta med montering av apparatskåp utifrån ritningar och elscheman. Dina uppgifter innefattar kabeldragning, installation och kontroll av elkomponenter samt att säkerställa att allt arbete utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.Kvalifikationer
Skall-krav:
Dokumenterad erfarenhet som elmontör, gärna med inriktning på apparatskåpsmontering.
Goda kunskaper i att läsa och tolka elritningar och elscheman.
Noggrann, självständig och kvalitetsmedveten.
Meriterande:
Elutbildning eller relevant certifikat.
Erfarenhet av arbete i industriell miljö.
Villkor
Plats: Norrköping (på plats hos kund)
Omfattning: Heltid
Period: Fram till jul 2025, med möjlighet till förlängning
Start: Omgående / så snart som möjligt
Ansökan
Bifoga ditt CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i urvalet för denna roll och bör tydligt visa din kompetens och erfarenhet inom området.
Vi ser fram emot din ansökan - varmt välkommen att söka redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Q AB Kontakt
Madeleine Minnered madeleine.minnered@qbemanning.se 0709703906 Jobbnummer
9600980