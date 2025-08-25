Elkonstruktör till Framtidens Talangprogram i Ludvika!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett innovativt team som formar framtidens kraftindustri? Som hårdvarudesigningenjör inom HVDC får du chansen att arbeta med banbrytande teknik och designa avancerade automationssystem som driver kraftstationer världen över. Vi söker dig som brinner för teknik och problemlösning, och som vill vara med och skapa hållbara energilösningar för framtiden. Hos oss värdesätts din potential och ditt engagemang lika mycket som din erfarenhet. Tveka inte - ansök idag och bli en del av vårt dynamiska och mångsidiga team!
Om rollen
I denna roll som elkonstruktör på HVDC kommer du att vara en del av en avdelning som ansvarar för designen av automationssystem för anläggningar och överföringar. Du kommer att designa layouten för kontrollskåp, som består av hundratals kretskort för mätning, styrning och beräkningar. Vårt system inkluderar även användargränssnitt som HMI (Human Machine Interface), diagnostikverktyg och IT-infrastruktur samt IT-säkerhet.
Dina ansvarsområden
• Du kommer att vara en del av HVDC-teamet och ansvara för hårdvarudesignen i vårt styr- och skyddssystem.
• Designa skåplayout med åtkomstpunkter, jordningsskenor, kabeldragning och mycket mer.
• Arbeta tillsammans med våra kunder, både internt och externt, för att säkerställa att vår leverans uppfyller deras krav och standarder.
• Samarbeta och nätverka med ingenjörskollegor, dela bästa praxis över olika projekt och discipliner.
• Du kommer att ha möjlighet att resa utomlands och delta i byggandet av några av våra många kraftstationer runt om i världen.
Du kommer att ha friheten att planera och organisera ditt dagliga arbete tillsammans med mycket problemlösning.
Företaget utvecklar och tillverkar avancerade energilösningar inom högspänd likström (HVDC), kraftfulla transformatorer och miljöeffektiva högspänningsställverk. Företaget arbetar med att utveckla teknologier för överföring av energi från produktionsplatsen till användningsområdet med minimal förlust, vilket är avgörande för att stödja hållbar energianvändning. Företaget är banbrytande inom teknik som ökar tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. De bidrar till att lamporna lyser, fabrikerna fungerar och att sjukhus och skolor håller öppet!
Med sin bas i Ludvika har man idag etableringar runt om i hela världen och framtidsprognoserna för fortsatt tillväxt är mycket god. Med över 14000 anställda erbjuder man både sina medarbetare god kompetensutveckling och sina kunder en väl etablerad tjänst/lösning.
Här ges du möjligheten att arbeta med grön energiomställning genom att tillsammans med medarbetare bygga skräddarsydda system i såväl mjukvara som hårdvara för att möta kunders och världens behov av hållbar, flexibel och säker energi.
Avdelningen du kommer arbeta inom ansvarar för automationssytem och digital realtidsreglering inom kontroll och skydd.
Om dig
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
• Minst 2årig eftergymnasial utbildning inom elkraft, elektroteknik, elkonstruktion eller dylikt.
• Kunskaper inom CAD
• Engelska i såväl tal som skrift
• Vill bo i Ludvika
Vi ser det som meriterade om du dessutom har:
• Erfarenhet av arbete som elektriker eller likvärdigt
• Svenska i såväl tal som skrift
Vi söker dig som har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du är en initativtagande person som inte tvekar att ta tag i nya utmaningar och driva projekt framåt. Din nyfikenhet driver dig att ständigt lära dig nya saker och att hitta innovativa lösningar på problem.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Framtidens talangprogram
Under ett års tid kommer du ha ungefär en utbildningsdag i månaden, utbildningarna är framtagna för att hjälpa dig genom både teknisk kompetensutveckling och stärka dig som individ.
Talangprogrammet ger dig en unik möjlighet att bygga relation med de andra deltagarna, byta erfarenheter samt lära känna andra delar av verksamheten.
Vårt mål är att du ska ha roligt under året samtidigt som du rustas med viktig kunskap som hjälper dig i arbetslivet. Du kommer expandera ditt nätverk och under året få testa på arbetet på olika avdelningar inom företaget.
Rekryteringsprocess
• CV-urval
• Intervju med Framtiden (Rekryteringsbolag)
• Intervju med företaget
• Drogtest
Urval sker löpande.Anställningsvillkor
• Startdatum: Oktober 2025
• Ort: Ludvika
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Flexibel arbetstid och arbetsplats Ersättning
