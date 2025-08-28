Elkonstruktör till Etteplan i Gävle!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Gävle Visa alla elektronikjobb i Gävle
2025-08-28
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens tekniklösningar? Etteplan söker dig som har erfarenhet och intresse för elkonstruktion och som vill arbeta i en utvecklande och tekniskt bred roll. Här får du möjlighet att bidra i spännande projekt tillsammans med engagerade kollegor - i en miljö som präglas av samarbete, kompetens och nytänkande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Som Elkonstruktör på Etteplan kommer du arbeta nära deras kunder som finns inom olika branscher med en gemensam faktor att de allra flesta är branschledande inom sitt område. De arbetar primärt regionalt i Gävleborg med kontor i Gävle men även hos kunder i Uppsala och Forsmark. Etteplan satsar stort inom detta område och vill därför rekrytera flera duktiga ingenjörer för att fortsätta bygga upp ett riktigt bra team!
Det finns stora möjligheter för personlig kompetensutveckling då projekten är både breda och givande inom bland annat anläggning. Du kommer kunna jobba med nya projekt, nyinstallationer samt dokumentering av befintlig anläggning. Du kommer de första 6 månaderna vara anställd som konsult hos Academic Work för att därefter bli internt anställd hos Etteplan förutsatt att samarbetet fungerat bra det första halvåret.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som elkonstruktör hos Etteplan kan typiska arbetsuppgifter bestå av att ta fram kretsscheman, enlinjescheman och förbindningsschema. Dina kollegor har lång erfarenhet inom elkonstruktion och automation och kommer kunna agera som mentor, bollplank och stöd när du behöver. Det finns även möjlighet för hybridarbete, men du behöver finnas på plats till en början för att komma in i arbetet.
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad civil- eller högskoleingenjör alt. yrkeshögskola inom el eller liknande områden
• Har kunskaper inom Elprocad, ElMaster, Autocad eller liknande system
• Pratar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska då det krävs för tjänsten
• Har B-körkort då du reser i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Några års yrkeserfarenhet inom elkonstruktion eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en föränderlig omvärld och snarare ser möjligheter och utmaningar än hinder och problem. Du skall vara kommunikativ och ödmjuk samt professionellt kunna hantera såväl kunder som kollegor. En social person med positiv attityd och rätt driv passar bra in i teamet. Viktigast av allt är att du lätt kan ta till dig nya kunskaper och snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Denna tjänst kräver att du genomgår en säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap. Vi ber dig att ha detta i åtanke vid din ansökan.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9479627