Elgiganten Jönköping söker Sales Advisor
2026-01-09
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Vi söker en säljare till avdelningen Tech där vi erbjuder produkter inom Telefoni, Data & Gaming och Ljud och Bild.
Har du lätt att prata med folk och behärskar samtidigt konsten att lyssna? Då har du bra förutsättningar att bli en skicklig Säljare hos oss.
Den viktigaste uppgiften som säljare på Elgiganten är att hitta den perfekta lösningen för våra kunders frågor, utmaningar och önskemål. Det är en enkel match för dig som vill vara bäst i allt du gör och som är resultat- och lösningsorienterad. Att arbeta för Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer, tillsammans med dina kollegor, att vara att göra våra kunder 100 % nöjda varje dag - och att ha roligt under tiden!
• Hjälpa kunder att hitta sin bästa lösning
• Erbjuda och sälja produkter och tjänster
• Träning och utbildning
Profil & Bakgrund
Du älskar att nå dina mål - och när du gör det, vill vi fira det med dig. Är du också snabblärd, nyfiken och kreativ så är du är en väldigt bra kandidat för detta jobb.
Ett intresse för de varor och tjänster som vi säljer är en stor fördel, men inte ett krav. Du får en bra introduktion som kommer att förse dig med de kunskaper och expertis som du behöver samt som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och trivas.
Arbetsglädje
Här jobbar ett gäng personer som är drivna och intresserade i kontakt med kunder och kollegor. Vi är ärliga, ödmjuka och lyssnar på kunden och kundens behov. Vi söker en kollega som är en peppande, lojal och hjälpsam person som ställer upp för andra. Som löser problem som uppstår på ett effektivt sätt och håller dig uppdaterad på företagets produkter.
Hos oss trivs personer som vill utvecklas, drivs av att skapa resultat och gillar att tävla. Du är en initiativtagare som gillar ett högt tempo och ser förändringar som möjligheter snarare än hinder. Om du dessutom har en stark vilja att bidra till företagets framgång - då kommer du att passa perfekt i vårt team. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad. Här får du chansen att växa, utmana dig själv och ha riktigt kul på vägen!
Vilka är vi?
För oss i Elgiganten är Du som medarbetare tillsammans med våra kunder alltid vårt primära fokus. Den viktigaste uppgiften som butiksmedarbetare/säljare på Elgiganten är att hitta den perfekta lösningen för våra kunders frågor, utmaningar och önskemål. Vi vill att alla ska kunna ta del av den magiska världen av teknik! Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökanden oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Vi tror att detta bidrar till en mer dynamisk arbetsplats där allas unika erfarenheter och kompetenser gör oss bättre.
Ansökningar utvärderas löpande och hittar vi en passande Gigant kan rekryteringsprocessen gå snabbare än planerat. Frågor om tjänsten besvaras av Nasrin Asalati på nasrin@giganten.se
.
Tycker du detta låter kul? Då hoppas vi att du vill jobba hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan.
Observera att vi använder oss av lämplighets- och personlighetstest i vår rekrytering.
Lön enligt kollektivavtal samt bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
