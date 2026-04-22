Elevkoordinatorer till Limhamnsskolan
2026-04-22
Limhamnsskolan söker två engagerade elevkoordinatorer som arbetar för ökad närvaro, trygghet, studiero och goda lärmiljöer för våra elever. Du samverkar med elever, vårdnadshavare, elevhälsa, kollegor och externa aktörer samt arbetar självständigt med uppföljning, analys och utveckling. Uppdraget omfattar ansvar för värdegrundsarbete, frånvarohantering, kränkningsförebyggande arbete samt stöd till elever på individ- och gruppnivå. Du leder och samordnar arbetet kring främst trygghet och studiero samt närvaro utifrån skolans styrdokument och elevens bästa. Uppdraget innebär också att vara synlig vuxen på alla raster.Kvalifikationer
Du som söker har adekvat högskoleexamen inom till exempel pedagogik, hälsa, socialt arbete eller beteendevetenskap. Du har minst ett års erfarenhet av arbete med barn och unga i högstadieålder.
Kunskap kring dokumentation krävs liksom förmåga att arbeta självständigt i uppdraget, både vad gäller planering och genomförande.
Du har god digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda digitala verktyg som arbetsredskap och hjälpmedel. Du är strukturerad i ditt arbete och har mycket god svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på högstadiet och god kunskap i didaktik och pedagogik. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med närvarofrämjande aktivitet och motivationshöjande insatser.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Skolbyggnaden stod klar 2019 och ligger utmed Limhamnsvägen i Limhamns sjöstad med närheten till Ribersborgsstranden, havet, grönområden, Limhamns centrum samt bussar till Centralen och Hyllie. Skolan startade augusti 2024 och planeras växa till en 7 - 9-skola med plats för ca 450 elever. På skolan finns också en resursskola med 30 elever. Grundskoleförvaltningen- stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6200 medarbetare och 33 000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans- varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Information om tjänsten
Anställningsform:
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tony.stromstedt@malmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
