Elevkoordinator till Ljungfälleskolan
Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en skola som kännetecknas av fin gemenskap och trivsel mellan kollegor, där det finns en varm stämning och där eleven och undervisningen alltid står i fokus? Tycker du att det är viktigt med samverkan mellan olika verksamhetsformer för att påverka elevens hela dag?
Välkommen att söka denna tjänst!
Som elevkoordinator ingår du i ett arbetslag med lärare och lärare i fritidshem.
I uppdraget ingår att handleda och stödja eleverna samt verka för en god lärandemiljö både under skoldagen och på fritidshemmet.
Du arbetar främjande och förebyggande med skolans värdegrundsuppdrag och du har en viktig roll att skapa goda relationer med och mellan eleverna, där trygghet, rutiner och struktur utgör grunden.
Du arbetar som resurs i klassrummet men kan även leda egna grupper på ett självständigt sätt under skol- och eftermiddagstid.
Tjänsten kan ev. innebära att ingå i skolans trygghetsteam som arbetar långsiktigt med trygghet och relationsskapande samt förebyggande när det gäller kränkningar.
Hos oss är samarbetet och goda relationer vår största styrka. Vår skola erbjuder en varm och välkomnande miljö där vi tar hand om varandra och bygger en kultur som präglas av samarbete och respekt.
Här gör du skillnad varje dag, skapar framtidstro och bidrar till en undervisning där varje elev får möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har en högskoleexamen med inriktning pedagogik, beteendevetenskap eller sociologi samt tidigare erfarenhet av att arbeta med och leda barn- och elevgrupper.
Du är trygg som person och närvarande, varm och tydlig i din ledarroll. Du har lätt för att samverka och bygga respektfulla relationer med både elever och vårdnadshavare och har goda egenskaper när det gäller kommunikation och samtal.
Du är självgående, strukturerad och ansvarsfull och har förmåga att se lösningar. Du läser enkelt av situationer och anpassar bemötande och arbetssätt efter individer och behov i elevgruppen.
Som kollega ser du fördelarna med ett nära samarbete kring eleverna, att lära av varandra kollegialt och att tillsammans skapa en varm arbetsmiljö som gynnar både elever och kollegor.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 88/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Ljungfälleskolan
Emma Linderholm 0470- 418 56 Jobbnummer
9797601