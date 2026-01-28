Elevassistent, Västra Hargs skola
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Västra Harg är för tillfället den minsta skolan i kommunen. Den är belägen i en fantastisk miljö vackert belägen vid Västra Hargs-sjön, ca 15 min från Mantorp och 15 min från Mjölby. Vi läser åldersintegrerat då skolan endast har ca 30 elever. Under pågående läsår är eleverna indelade i tre klasser; F, 1-3 och 4-6. Personalen arbetar i nära samarbete. Mottot är att alla elever är allas elever, och det genomsyrar verksamheten.
Vi arbetar i det mindre sammanhanget med en stor portion lösningsfokus, prestigelöshet, kunskap och värme. Här är allas insats viktig! Vi har höga förväntningar både på personal och elever. Vi värnar om stark trygghet och hög måluppfyllelse. Vi samverkar med vår systerskola Veta Skola då skolorna leds av samma rektor.
Uppdraget som elevassistent innebär att arbeta som stödperson för elever under hela skoldagen, både i undervisningen, mellan lektioner (t.ex. rast, i matsal) och på fritidshemmet.
Du samverkar med skolans olika professioner för att stötta och stimulera elevernas lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 3-årig gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller yrkesutbildning som elevassistent.
Yrkesutbildning som elevassistent är meriterande. Erfarenhet av motsvarande uppdrag är meriterande.
B-körkort är nödvändigt då Västra Harg saknar kollektivtrafik.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att förhålla dig konstruktivt till feedback.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
