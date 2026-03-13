Elevassistent till anpassad grundskola
Järfälla kommun, Olovslundskolan / Barnskötarjobb / Järfälla Visa alla barnskötarjobb i Järfälla
2026-03-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Olovslundskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är en F- 6 skola belägen i västra Jakobsberg. Skolan har även en anpassad grundskola med åk 1- 6.
Nu söker vi en elevassistent till vår anpassade grundskola. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning fram till sommaren.
På den anpassade grundskolan är det ca 30 elever fördelade i 5 klasser. Eleverna på anpassad grundskola har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och många elever har även fler diagnoser som t.ex. autism, ADHD och språkstörning. Våra elever är i behov av ett långsamt undervisningstempo och att bli bemötta av lugn och trygg personal. Vi använder oss av bland annat av bildstöd och TAKK-tecken, som stöd för att tydliggöra uppgifter, rutiner och händelser för eleverna under dagarna på skola och fritids. Våra elever läser både enligt ämnen och ämnesområden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger och speciallärare. Undervisningen planeras av läraren men både pedagoger och lärare undervisar eleverna.
Som elevassistent arbetar du både på skoltid och på fritids.
Du ska tillsammans med arbetslaget planera och genomföra utbildningen på ett sätt så att den främjar elevernas utveckling, hälsa och välbefinnande. Ditt uppdrag innebär att du ska möta alla elever med respekt för sin person och ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Alla som verkar inom skolan ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat. Du ska samarbeta med hemmet och skapa tillitsfulla relationer till både vårdnadshavare och arbetskollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare alternativt har erfarenhet av arbete i förskola, skola eller LSS-verksamhet
* Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt
* Tar initiativ och har lätt för att sätta igång aktiviteter
* Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Tar kontakt med elever och vårdnadshavare och kan bygga upp och upprätthålla en tillitsfull relation
* Bemöter alla på ett likvärdigt sätt och agerar för att främja likabehandling i fråga om t.ex. resurser, möjligheter och tillgänglighet
* Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker
* Har god förmåga att skapa relationer med elever
* Är självgående och ordningsam
* Är flexibel och lösningsinriktad
* Är intresserad av tydliggörande pedagogik och olika former av kommunikationsstöd
Meriterande:
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med elever med IF-diagnos och kunskapom elever i behov av särskilt stöd. Du måste ha förmåga att bemöta elever på ett lugnt sätt även i stressade situationer.
* Erfarenhet av pedagogiskt arbete i anpassad grundskola eller LSS-verksamhet
* Utbildning i TAKK
* Van vid lågaffektivt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Olovslundskolan Kontakt
Biträdande rektor
Therése Wihlborg Kilic therese.wihlborg.kilic@jarfalla.se 08-58029477 Jobbnummer
9796537