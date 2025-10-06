Elevassistent till anpassad grundskola
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent i anpassad grundskola, kommer du stötta elever i lärandet i klassrummet samt arbeta i den anpassade grundskolans fritidsverksamhet.
Du kommer även att utföra kroppsnära omsorg. Du kan också behöva följa med elever på olika aktiviteter som till exempel ridning eller till badhuset.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med funktions variation och kunskap om låg affektivt arbetssätt, AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), stödtecken eller teckenspråk.
Som person är du lugn och tålmodig. Du bemöter alla med respekt och är lösningsfokuserad i ditt
bemötande mot andra. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsterna är särskild visstidsanställning (SÄVA) med start snarast till och med (i första hand) 31 december 2025.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
