Elevassistent, Tavelsjö skola

Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vårt arbete bidrar till barn och ungas framtidstro.
Tavelsjö skola ligger vid Tavelsjöns västra del.
Skolan ligger nära skog och ängar i en trivsam och vänlig omgivning mitt i byn. Skolan har 145 elever från förskoleklass till årskurs 6 och ungefär 85 barn inskrivna på fritids. Verksamheten präglas av en demokratisk miljö och god samverkan.
Vi söker nu en elevassistent till vår skola!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i klass som nära stöd till en elev samt i vår fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Det innebär att du samarbetar med lärarna och deltar i undervisningen för att utmana och stödja eleven. Du är en trygg vuxen och en god förebild. Du har också en förmåga att knyta an till eleverna. Du ser varje individ och skapar en trygg miljö i skolan och samverkar med andra för att nå uppsatta mål.
Om dig
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning med erfarenhet av arbete inom skola och fritids. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning.
Du är en trygg och tydlig vuxen med förmåga att knyta an till elever och skapa en säker skolmiljö. Du är flexibel, strukturerad och trivs med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. God samarbetsförmåga, lyhördhet och professionellt bemötande gentemot elever, anhöriga och kollegor är viktiga egenskaper. Vi söker en engagerad person som delar våra värderingar, vill bidra till ständiga förbättringar och nå uppsatta mål. Personlig lämplighet kommer att väga tungt.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning (SÄV), heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2025-12-19.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
