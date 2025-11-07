Elevassistent lågstadiet vid Vedums skola.
2025-11-07
Din roll
Som elevassistent hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag med två pedagoger och två elevassistenter.
Du kommer främst att arbeta i årskurs 1 där du ger stöd till en elev med diabetes. En viktig del av uppdraget handlar om att ge medicinskt stöd och trygghet i vardagen, men också att vara ett pedagogiskt stöd i elevens lärande och utveckling - både enskilt och tillsammans med klasskamrater.
Du har daglig kontakt med vårdnadshavare utifrån det medicinska perspektivet, och samarbetar nära kollegor för att skapa en trygg, lärorik och positiv skolmiljö.
Tjänsten omfattar en termin i taget, med möjlighet till förlängning.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet från grundskolan, gärna som elevassistent eller vikarie. Har du dessutom kunskap eller erfarenhet av diabetes ser vi det som meriterande.
Du är en person som ser möjligheter, hittar lösningar och som trivs med att samarbeta. I rollen som elevassistent är ditt engagemang, din trygghet och din omtanke avgörande för att eleverna ska känna sig sedda och stöttade.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Vedums skola är en liten och familjär skola cirka 1,5 mil söder om Vara. Här går omkring 145 elever från förskoleklass till årskurs 6, och vi har två fritidshem.
Vi arbetar i tre arbetslag - Fritidshemmet, F-3 och 4-6 - där kollegialt stöd, trygghet och gemenskap står i centrum. Du kommer att tillhöra arbetslaget F-3, där vi tillsammans skapar en inspirerande skolmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas enligt lag(2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/290". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Vedum skola Kontakt
Christer Wetterbrandt 051231635 Jobbnummer
9592887